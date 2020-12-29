شكرا لقرائتكم وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي اليوم الثلاثاء المخرج السوري الكبير حاتم علي في مصر بأزمة قلبية عن عمر ناهز 58 عاما.

والمخرج السوري الراحل من مواليد العام 1962، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.

توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات، حيث قدم عددا كبيرا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة، وعددا من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة متقدمة قدم مجموعة هامة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية، ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" الذي يُعد نقطة تحول في مسيرته.

أشهر أعماله

من أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات "قلم حمرة" و"عمر"، "أحلام كبيرة"، "الفصول الأربعة"، و"أهو دا اللي صار"، و"كأنه إمبارح"، و"أهل الغرام"، و"تحت الأرض"، و"حجر جهنم" و"الزير سالم".

حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق قسم التمثيل 1986.

للراحل عدة أعمال سينمائية منها فيلم "العشاق"، وهو فيلم روائي طويل مقتبس عن مسلسل أحلام كبيرة وأنتجته سوريا الدولية للإنتاج الفني عام 2005، وفيلم "شغف" وهو فيلم قصير من إنتاج المؤسسة العامة للسينما.

جوائز

كما حصل على على جائزة أفضل مخرج من مهرجان القاهرة للإعلام العربي عن مسلسل الملك فاروق.

إلى ذلك، فاز بجائزة أفضل مخرج من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عن فيلم آخر الليل 1996. وكذلك أفضل مخرج من مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون عن مسلسل سفر 1997.

وفاز بذهبية مهرجان البحرين عن مسلسل الزير سالم 2000، وغيرها الكثير من الجوائز.

حياته الشخصية

تزوج ابن الجولان السوري بالكاتبة والحقوقية السورية عام 1990 دلع الرحبي وله منها ولدان.

ونزح مع عائلته من الجولان المحتل، وسكن أطراف مخيم اليرموك، حيث عانى ضيق العيش وصعوبته في طفولته.

ثم تقدم بطلب هجرة إلى كندا وتمت الموافقة عليه.

وقبل سنوات صدر قرار بفصله إلى جانب 180 آخرين من نقابة الفنانين في سوريا، تحت ذريعة عدم تسديدهم للرسوم المترتبة عليهم.