شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: أكثر من 4.6 مليون شخص حصلوا على لقاح كورونا بـ16 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أكبر حملة تطعيم في التاريخ عملها لصد هجمات فيروس كورونا وتم إعطاء أكثر من 4.6 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في 16 دولة حتى الآن، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكاله بلومبرج إن تقديم مليارات أخرى سيكون أحد أكبر التحديات اللوجستية على الإطلاق.

بدأت التطعيمات في الولايات المتحدة في 14 ديسمبر مع العاملين في مجال الرعاية الصحية ، وحتى الآن تم إعطاء 2.13 مليون جرعة، وفقًا لإحصاء على مستوى البلاد من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

تدير الولايات المتحدة توزيع لقاح فايزر و بايونتك ، بالإضافة إلى جرعة مودرنا ، بهدف توزيع 20 مليون جرعة قبل أوائل يناير يتطلب كلا اللقاحين جرعتين تفصل بينهما عدة أسابيع يتم الاحتفاظ بالجرعات الثانية في الاحتياط حتى تصبح جاهزة للتناول.

جهد عالمي لوقف كوفيد19

بدأت دول الاتحاد الأوروبي التطعيم هذا الأسبوع تمت الموافقة على لقاح فايزر الآن في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط تم العثور على هذه اللقاح واللقاح من موديرنا لتقليل عدوى فيروس كورونا بنسبة 95٪ في تجارب عشرات الآلاف من المتطوعين.

حملة التطعيم العالمية

تم تطعيم أكثر من 4.6 مليون جرعه لقاح في جميع أنحاء العالم، الولايات المتحدة 2،127،143 مليون جرعه، الصين مليون جرعه، المملكة المتحدة 625981 ألف جرعة، روسيا 440 الف جرعه، البحرين 55.014 الف جرعه، كندا 52،324 الف جرعه، ألمانيا 18454 الف جرعة، شيلي 8638 الف جرعه، البرتغال 4828 الف جرعه، الدنمارك 4،788 الف جرعه، المكسيك 2924 الف جرعه، ليتوانيا 2270 جرعه، المجر 1094 جرعه، إستونيا 207 جرعه، كوستاريكا 55 جرعه.