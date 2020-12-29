شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 10 أنظمة غذائية لفقدان الوزن في حصاد 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة تايمز ناو نيو الهندية timesnownewعن أبرز 10 أنظمة غذائية فى حصاد عام 2020، نصح بها خبراء التغذية والصحة العامة، للحفاظ على لياقتك وصحتك الجسدية، والحماية من مخاطر الوزن الزائد والسمنة. وأوضحت الصحيفة أن هناك قواعد محددة عند اتباعك نظام غذائى جيد متكامل، وهي كالتالى:

النظام الغذائي النباتي

ظهر النظام الغذائي النباتي كأحد الأنظمة الغذائية البارزة لعام 2020. والوجبة النموذجية في النظام الغذائي النباتي تشمل أي وجبة نباتية.



النظام الغذائي النباتي

النظام الغذائي المتوسطي

غرس عادات الأكل من دول البحر الأبيض المتوسط مثل اليونان وإيطاليا، وتركز هذه على استهلاك الخضار والمأكولات البحرية والمكسرات، تشمل الوجبة النموذجية في هذا النظام الغذائي سمك السلمون المقشر مع السلطة والأرز البني.



النظام الغذائي المتوسطي

نظام أتكنز الغذائي

يستفيد هذا النوع من النظام الغذائي في إنقاص الوزن على أساس المرحلة والذي يمكن أن يستهلك فيه الطعام بكمية متزايدة من محتوى الكربوهيدرات فيه حيث تفوق إحدى المراحل الأخرى.



نظام أتكنز الغذائي

نظام مراقبي الوزن

هذا النظام الغذائي يهتم بإعداد الفرد نفسيًا لاتباع نهج صحي لفقدان الوزن، هناك نظام نقاط تم ابتكاره يسمح للفرد أو يرفض تناول وجبة إذا كان لديه عدد النقاط المطلوبة لاستهلاكها.



نظام مراقبي الوزن

الصيام المتقطع

يركز هذا النوع من النظام الغذائي على إنقاص الوزن عن طريق الصيام. وفقًا لهذا، يمكن للفرد أن يأكل أي شيء 5 أيام من 7 في الأسبوع ولكن يجب أن يصوم خلال اليومين المتبقيين. وغالبًا ما يشار إليه أيضًا بالنظام الغذائي لخمسة أو اثنين.

حمية الكيتو

الغرض الرئيسي من حمية الكيتو هو إنقاص الوزن، يمكن ذلك من خلال مساعدة الجسم على الانزلاق إلى حالة تعرف باسم الكيتوزية، يساعد هذا الجسم على الاستفادة من الكيتونات للحصول على الطاقة بدلاً من الجلوكوزعملية إنقاص الوزن في هذا النوع من النظام الغذائي سريعة.



حمية الكيتو

نظام الاندفاع الغذائي

الشكل الكامل لـ الاندفاع هو نهج غذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم، يركز هذا النوع من النظام الغذائي بشكل أساسي على إدارة مستويات ضغط الدم في الجسم ومع ذلك، يمكن أن يساعد أيضًا في إدارة الوزن إلى جانب الحفاظ على صحة القلب ولياقته.

نظام بيجان الغذائي

يساعد هذا النظام الغذائي في إنقاص الوزن عن طريق التخلص من الدهون الزائدة وزيادة وزن العضلات من خلال استهلاك البروتين من خلال اللحوم.

النظام الغذائي النباتي

الهدف الرئيسي من هذا النوع من النظام الغذائي هو الحد من استهلاك اللحوم والألبان، إنه تنوع في نظام غذائي نباتي ولكنه يقدم فوائد أفضل لفقدان الوزن.



النظام الغذائي النباتي

النظام الغذائي الاسكندنافي

غرس عادات الأكل من دول مثل السويد والنرويج وأيسلندا والدنمارك، يركز هذا النوع من النظام الغذائي على استهلاك الزيت الصحي والأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 2 الدهنية، غالبًا ما يتم إجراؤه في سياق مماثل لنظام غذائي متوسطي.