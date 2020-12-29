شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تجارب المرحلة الثالثة للقاح نوفافاكس فى أمريكا والمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت التجارب السريرية لتحديد سلامة وفعالية لقاح كورونا المرشح لشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية نوفافاكس في الولايات المتحدة والمكسيك، حسبما أعلنت معاهد الصحة الوطنية الأمريكية (NIH) أمس الاثنين، وفقا لما ذكره موقع industryweek.

تجربة مماثلة من المرحلة الثالثة للقاح نفسه، تسمى NVX-CoV2373 ، جارية أيضًا في المملكة المتحدة، كما تم تجنيد حوالي 15000 متطوع، في الولايات المتحدة والمكسيك، وستشمل التجارب الجديدة حوالي 30 ألف متطوع فوق سن 18.

سيحصل ثلثا المشاركين على اللقاح وثلثهم على دواء وهمي لن يعرف أي منهم، طوال فترة التجارب، هل تلقوا اللقاح أم الدواء الوهمي.

وقال عالم المناعة أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID)، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة."إن إطلاق هذه الدراسة خامس لقاح مرشح لقاح كورونا تجريبي يتم اختباره في تجربة المرحلة الثالثة في الولايات المتحدة يوضح عزمنا على إنهاء الوباء من خلال تطوير لقاحات متعددة آمنة وفعالة."

وقال البيان إن الهدف هو أن 25٪ على الأقل من المشاركين في تجارب الولايات المتحدة والمكسيك يجب أن تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر، سيتم التركيز أيضًا على تجنيد الأشخاص الأكثر تعرضًا لـ كورونا الأمريكيين الأفارقة والأسبان على وجه الخصوص أو الذين يعانون من ظروف صحية أساسية تعرضهم لخطر أكبر ، مثل السمنة أو مرض السكري.

يتم أخذ اللقاح على جرعتين يفصل بينهما ثلاثة أسابيع. يمكن تخزينه بين درجتين وثماني درجات مئوية (35 و 46 درجة فهرنهايت) درجات حرارة أكثر دفئًا من اللقاحات المعتمدة بالفعل من فايزر وبيو ان تك ومودرنا ، مما يعني أنه يمكن توزيعها بسهولة أكبر.

كما يعتمد لقاحا فايزر وموديرنا على تقنية جديدة ، في حين أن لقاح نوفافاكس هو لقاح بروتين مؤتلف، كما يحتوي فيروس كورونا على طفرات (بروتينات فيروسية) على سطحه تتلامس مع الخلايا التي يصيبها، يمكن إعادة إنتاج هذه البروتينات وتقديمها إلى جهاز المناعة حتى يتمكن لاحقًا من التعرف عليها والتفاعل إذا كان مصابًا بالفعل.

ومن المتوقع أن يسعى لقاحان آخران أجريا تجارب المرحلة الثالثة ، وهما اللقاحان من شركة جونسون آند جونسون و أسترازينيكا و أكسفورد ، إلى الحصول على إذن طارئ للتوزيع في الولايات المتحدة ، البلد الأكثر تضررًا من الوباء بالأرقام المطلقة في جميع أنحاء العالم.