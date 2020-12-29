أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى الأطفال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 01:16 مساءً - ما ان فرح العالم باكتشاف لقاح ضد فيروس كورونا حتى ظهرت سلالة جديدة منه منذ بداية كانون الاول، وعلى الرغم من كونها معدية أكثر من النسخة الأصلية للفيروس، إلا أنها ليست مميتة أكثر، وفقا للعلماء.

وكتب موقع اكسبرس انه على الرغم من أن السلالة الأصلية لفيروس كورونا كانت تستهدف كبار السن ومن يعانون من بعض الحالات الصحية الكامنة، تشير بعض الأدلة إلى أن السلالة الجديدة من المرجح أن تصيب الأطفال هذه المرة.

ويُعتقد أن الأطفال أقل تأثرا بـ”كوفيد19″ بسبب كيفية دخول الفيروس إلى الخلايا البشرية، عبر مستقبل يسمى ACE2، والذي يوجد في العديد من الخلايا في الجهاز التنفسي العلوي.

وكمية ACE2 التي يعبر عنها الشخص تزداد باطراد بمرور الوقت، ما يعني أن الأطفال الصغار لديهم القليل جدا منها.

وأوضحت البروفيسورة ويندي باركلي من إمبريال كوليدج لندن وعضو NERVTAG: “أعتقد أنه فيما يتعلق بموضوع الأطفال، علينا توخي الحذر بشأن ما نقوله. نحن لا نقول إن هذا فيروس يهاجم الأطفال على وجه التحديد أو يكون أكثر تحديدا في قدرته على إصابة الأطفال، لكننا نعلم أن SARS-CoV-2 لم يكن فعالا في إصابة الأطفال مثل البالغين”.

وتابعت: “واجه الفيروس السابق صعوبة أكبر في ربط ACE2 والدخول إلى الخلايا، وبالتالي فإن البالغين، الذين لديهم كميات وفيرة من ACE2 في الأنف والحلق، كانوا أهدافا سهلة وكان من الصعب إصابة الأطفال. والفيروس الأحدث لديه وقت أسهل في القيام بذلك، وبالتالي فإن الأطفال عرضة للإصابة بهذا الفيروس مثل البالغين، ربما”.

وتابعت: “بالنظر إلى أنماط الاختلاط الخاصة بهم، تتوقع أن ترى المزيد من الأطفال يصابون. وليس لأن الفيروس يستهدف الأطفال على وجه التحديد، ولكنه الآن أقل تثبيطا”.

وبينما يواصل الباحثون دراسة تأثيرات السلالة الجديدة، إلا أن الدراسات أثبتت حتى الآن أن الأعراض التي تسببها هي نفسها، وهي:

– الحمى

– السعال

– ضيق في التنفس

– صعوبة في التنفس

– إعياء

– قشعريرة، وأحيانا مع ارتعاش

– آلام الجسم

– صداع الراس

– التهاب الحلق

– احتقان / سيلان الأنف

– فقدان حاسة الشم أو التذوق

– غثيان

– إسهال

وفي حين أن العديد من الأطفال المصابين بـ”كوفيد-19″ يمكن أن تظهر عليهم الأعراض بشكل مختلف عن البالغين، إلا أنهم يعانون أيضا من أشكال أقل حدة من المرض.

وأشار الموقع الطبي WebMD إلى أنه من الضروري الانتباه لمجموعة من الأعراض الأساسية التي يمكن أن تظهر على الأطفال والتي تشمل:

– السعال

– سيلان الأنف مع احتقان الحلق

– طفح جلدي

– الصداع

– اضطراب المعدة

-غثيان

– إسهال