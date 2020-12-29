27 ألف إصابة بكورونا في روسيا خلال يوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت روسيا 27002 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و562 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفادت السلطات الصحية الروسية، الثلاثاء، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.105.037، فيما بلغ عدد الوفيات 55.827 حالة.



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