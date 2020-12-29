شكرا لقرائتكم لقاح كورونا اختراق يؤكد فاعلية لقاح أكسفورد بنسبة 100% ضد الفيروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صدر، الأحد، تأكيد يثلج الصدور وتطمئن له قلوب القلقين، أعلنه الفرنسي Pascal Soriot الشهير عالميا كمخضرم، خبير بالصناعات الصيدلانية، والرئيس التنفيذي منذ 8 سنوات لشركةAstraZeneca السويدية لصناعة الأدوية، ملخصه أن في لقاحها الذي طورته مع "جامعة أكسفورد" البريطانية، ما ليس في غيره من اللقاحات، وأهمها بحسب ما تلخص "العربية.نت" ما قاله في مقابلة أجرتها معه صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أنه "فاعل 100% ضد الحالات الحادة من كوفيد-19" المتطلبة دخول المستشفى.

وقال ساريوت، إن بالامكان نقل وتخزين لقاح اكسفورد- أسترازينيكا في ظروف تبريد عادية، بين 2 و8 درجات مئوية فقط

إضافة إلى هذه الميزة المهمة، فإن بالإمكان نقل اللقاح وتخزينه في ظروف تبريد عادية "بين 2 و8 درجات مئوية، ولمدة 6 أشهر على الأقل" وهو ما يجعله متفوقاً على لقاح شركة Moderna الأميركية، والفاعل بنسبة 94.5 % فقط، كما على لقاح Pfizer-BioNTech الألماني- الأميركي، الفاعل 95% ويحتاج الى تخزينه في درجة 70 تحت الصفر، وهو ما يمكن اعتباره اختراقا مهما.

وكانت التجارب الأولية أظهرت نتائج متباينة عن لقاح "اكسفورد- أسترازينيكا" المستند إلى نسخة ضعيفة من فيروس مأخوذ من الشامبانزي، بسبب تكلفته المخفوضة، حيث كان معدل فاعليته 70% قبل أن يقفز إلى 90% بحسب الجرعة، لذلك قال سوريوت: "نعتقد أننا استدللنا إلى المعادلة الناجحة وكيفية تحقيق فاعلية بعد جرعتين" ووعد بنشر بيانات قريبا عن كل ما يتعلق باللقاح المتوقع أن تتم الموافقة عليه هذا الأسبوع.