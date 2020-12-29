شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 4 ألمانيين إلى المستشفى بعد تلقى جرعة زائدة من لقاح فايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى 8 عمال فى دار رعاية فى شترالسوند فى مدينة فوربومرن - روجين الألمانية جرعات كبيرة من لقاح BioNTech-Pfizer ما تسبب فى ظهور أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا على 4 من العمال.

ووفقا لتقرير جريدة Mirror انتهى الأمر بعاملى الرعاية فى المستشفى بعد أن تم إعطاؤهم 5 أضعاف الجرعة الموصى بها من لقاح كورونا.



جرعة زائدة من كورونا

وقال مسئولون من منطقة فوربومرن-روجين إن الجرعات أعطيت لثمانية موظفين، تتراوح أعمارهم بين 66 و82، فى دار لرعاية المسنين فى مدينة شترالسوند الهانزية فى 27 ديسمبر.

وعندما تم اكتشاف الخطأ أرسل المسئولون نصف الموظفين إلى منازلهم، ومع ذلك تم إرسال النصف الآخر إلى المستشفى للمراقبة بعد ظهور أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.

من جانبه قال ستيفان كيرث، مدير منطقة فوربومرن-روجين، فى بيان: "إننى آسف بشدة للحادث، الجرعات أعطيت بالخطأ وتعد هذه الحالة الفردية بسبب أخطاء فردية، وآمل ألا يعانى جميع المتضررين من أى آثار جانبية خطيرة".

واستشهد مسئولو المنطقة ببيان سابق من BioNTech أشار إلى أنه تم استخدام جرعات كبيرة فى المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح دون أى عواقب وخيمة، وذكرت BioNtech سابقًا أنه تم اختبار جرعات أكبر فى دراسة المرحلة الأولى دون عواقب وخيمة.

وفى الأيام التى سبقت عيد الميلاد وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام BioNTech-Pfizer jab فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى، وقد واجه بدء التشغيل فى ألمانيا مشكلة أخرى فى الأسبوع منذ ذلك الحين.

ومع ذلك رفضت بعض المناطق الألمانية استخدام جرعات اللقاح التى تلقتها خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب مخاوف من أن الظروف الباردة اللازمة لشحن اللقاح قد توقفت أثناء التسليم.

ويجب تخزين اللقاح فى درجات حرارة منخفضة جدًا تصل إلى 70 درجة مئوية تقريبًا، قبل نقله إلى مراكز التوزيع فى صناديق باردة مليئة بالثلج الجاف.

وبمجرد الخروج من تخزين درجات الحرارة المنخفضة للغاية، يجب حفظ اللقاح فى درجة حرارة 2 درجة مئوية إلى 8 درجات مئوية ليظل فعالاً لمدة تصل إلى 5 أيام، وأظهرت أجهزة تتبع درجات الحرارة أن آلاف اللقاحات ربما لم تُحفظ باردة بدرجة كافية أثناء العبور.