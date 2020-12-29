عطل يحرم 10 ملايين مكسيكي من الكهرباء

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

أعلنت السلطات المكسيكية الاثنين عودة التيار الكهربائي إلى طبيعته بعد عطل حرم في وقت سابق من النهار ما يقرب من 10,3 ملايين شخص من الكهرباء، خصوصا في العاصمة مكسيكو وضواحيها.



ونجم العطل عن مشكلة في شبكة الكهرباء جراء "تردد منخفض على مجمل الأراضي"، وفق ما أعلنت اللجنة الفدرالية للكهرباء، وهي الهيئة المشرفة على القطاع، عبر حسابها على تويتر عند الساعة 14,29 (20,29 بتوقيت غرينيتش).

وأشارت الهيئة إلى أن الوضع بدأ يتحسن تدريجا بعد بضع دقائق، إلى أن عاد الوضع طبيعيا بالكامل بعد ساعتين.

وقالت رئيسة بلدية مكسيكو كلاوديا شينباوم إن المنطقة التي عانت جراء العطل تشمل وادي مكسيكو الذي يضم العاصمة ومدنا مجاورة عدة.

غير أن أشخاصا آخرين تحدثوا عن أعطال سُجلت أيضا في ولايتي خاليسكو ونويفو ليون، وفق الصحافة المحلية.

وأوضح المركز الوطني للتحكم بالطاقة من ناحيته أن الحادثة متصلة بـ"اختلال في التوازن في نظام الترابط الوطني بين الشحن والتوليد الكهربائي"، ما أدى إلى "فقدان ما يقرب من 7500 ميغاواط".

وأشار المركز إلى أن التحقيق لا يزال جاريا في الموضوع.

ورغم تسجيل مشكلات موضعية في التزويد بالطاقة الكهربائية أحيانا في بعض المناطق، غير أن الأعطال الضخمة بهذا الحجم نادرة في المكسيك التي تعد 129 مليون نسمة