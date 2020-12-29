شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من 6 عوامل مُسببة لانسداد شرايين القلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من عدة عوامل تسبب انسداد شرايين القلب. وسرد “النمر” هذه العوامل في 6 نقاط من الأقوى إلى الأضعف كالتالي: ١- ارتفاع الكوليسترول ٢ – التدخين. ٣ – الضغوط النفسية الاجتماعية . ٤ – عدم التحكم في السكري . ٥ – عدم التحكم بالضغط المزمن . ٦ – التاريخ العائلي بأمراض الشرايين المبكرة .

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