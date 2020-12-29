شكرا لقرائتكم خبر عن شاحن جديد يمكنه شحن أجهزة MacBook وآيفون في وقت واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد اعلان شركة أبل أن هاتفها الجديد آيفون 12 لن يكون متضمنا الشاحن وسماعة الرأس والتي كانت تأتي مع محتويات علبة الجهاز بشكل تقليدي وسيكون معه فقط كابل محول من USB-C إلى Lightning.

وتعد أجهزة Mac وiPhone وiPad مفضلة لدي الكثير، ولكن نظرًا لأن أبل توقفت عن تجميع أجهزة الشحن مع أجهزة آيفون الخاصة بها. لا بد من الاستعانة بشاحن خارجي USB-C يجمع العديد من الميزات مثل شاحن Aukey Omnia Mix3 الذي يعد مثال جيد، ويجمع 90 وات من الطاقة في تصميم رشيق نسبيًا، ويمكنه تشغيل ثلاثة أجهزة في وقت واحد.

ويمكن لشاحن Aukey Omnia Mix3 بقدرة 90 وات 3 منافذ PD أن يشحن جهاز MacBook Pro بأقصى سرعة تقريبًا، ويمكنه شحن جهاز iPad وiPhone وApple Watch في نفس الوقت.

ووفقا لموقع «CULT OF MAC» تعد أجهزة شحن أبل بقوة 87 وات و96 وات كبيرة الحجم وتوفر منفذ USB-C واحدًا فقط، بالمقابل فإن حجم شاحن Aukey Omnia Mix3 أصغر بحوالي 20٪ ويوفر اثنين من منافذ USB-C ومنفذ USB-A. ويستخدم Aukey أشباه موصلات نتريد الغاليوم «gallium nitride» بدلاً من السيليكون لأنه أكثر كفاءة، ويساعد ذلك في جعل محول الطاقة صغيرًا.

ويبلغ قياس شاحن Aukey Omnia Mix3 2.5 بوصة × 2.4 بوصة × 1.3 بوصة، ويزن 6.7 أوقية. ويأتي من البلاستيك الأبيض، لذا فهو يتناسب تمامًا مع كابلات أبل. ويوجد في المقدمة مصباح حالة LED ومنفذ USB-A ومنفذي USB-C. ويوجد زوج من المقابس الكهربائية في الخلف، ويتم طيها لأسفل لزيادة قابلية النقل.

ويمكن لهذا الشاحن إنتاج 90 وات كحد أقصى، عندما يكون أحد منافذ USB-C قيد الاستخدام، يمكنه توفير 90 وات بالكامل. وإذا تم استخدام منفذي USB-C، فإن أحدهما يخرج 60 وات والآخر 30 وات. وعندما تكون الثلاثة قيد الاستخدام، فإن أحد منافذ USB-C يولد 60 وات بينما يوفر المنفذان الآخران 12 وات لكل منهما.