شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت مريض سكر .. اعرف التحاليل التى يجب أن تقوم بإجراءها دوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى وزارة الصحة والسكان إلى نشر وتوعية المواطنين بالنصائح اللازمة للمحافظة على صحتهم من الأمراض المنتشرة، يعد مرض السكرى من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا فى العالم، هو مرض يسبب ارتفاع مستويات السكر فى الدم بالجسم ويسبب مضاعفات شديدة في البنكرياس.

ووجهت وزارة الصحة، من خلال حسابها على تويتر، مرضى السكرى بضرورة إجراء تحاليل دورية يجب أن يقوم بعملها المريض، وتوفرها العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى.



وزارة الصحة على تويتر

أهم التحاليل الدورية لمرضى السكر وفقا لوزارة الصحة:

- وظائف الغدة الدرقية عند مرضى السكر من النوع الأول

- الدهون والكوليسترول في الدم

- الهيموجلوبين السكرى

- زيارة طبيب القلب والأسنان

- فحص قاع العين

- فحص القدمين

- فحص وظائف الكبد والكلى

يشار أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، انطلقت يوم 21 من شهر يونيو الماضي، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقاعدة بيانات "100 مليون صحة" بارتفاع في نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية، لتشجيعهم على مواصلة متابعة حالتهم الصحية نتيجة عزوف بعضهم تخوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم التوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة بداية من 18 سبتمبر الماضي لتشمل فحص جميع المواطنين فوق سن الـ 40 عامًا.