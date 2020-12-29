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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن فيروس الورم الحليمي البشري هو سبب معروف لسرطان عنق الرحم، فهناك الكثير الذي يجب أن تعرفه عن هذه العدوى الشائعة، في هذا التقرير جمعنا لكم أبرز 5 أشياء ربما لم تكن تعرفها عن فيروس الورم الحليمي البشري، وفقا لموقع "كليفيلاند كلينيك" الأمريكي.

5 أشياء ربما لا تعرفها عن فيروس الورم الحليمي البشري

1. فيروس الورم الحليمي البشري شائع بشكل مدهش

فيروس الورم الحليمي البشري هو أكثر أنواع العدوى المنقولة جنسيًا شيوعًا في الولايات المتحدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، هناك حوالي 79 مليون شخص مصابون حاليًا به.

2. هناك أكثر من 200 سلالة مختلفة من فيروس الورم الحليمي البشري، ولكن ليس كل منهم يسبب السرطان.

في الواقع، من المعروف أن حوالي عشرة سلالات فقط من فيروس الورم الحليمي البشري تسبب السرطان، وهناك سلالتان محددتان - فيروس الورم الحليمي البشري 16 و18- مسئولتان عن حوالي 70٪ من جميع حالات سرطان عنق الرحم بعض السلالات تسبب الثآليل، ولكن ليس السرطان، وبعض السلالات لا تسبب أي مشاكل على الإطلاق.

3. يمكن أن يسبب فيروس الورم الحليمي البشري أنواعًا أخرى من السرطان إلى جانب سرطان عنق الرحم.

فيروس الورم الحليمي البشري هو السبب الرئيسي لسرطان الشرج وسرطان الفم والبلعوم كما أنها مسئولة عن حوالي نصف حالات سرطان القضيب والفرج وحوالي ثلثي حالات سرطان المهبل.

4. فيروس الورم الحليمي البشري يصيب الرجال أيضًا.

احتل الممثل مايكل دوجلاس عناوين الصحف في عام 2013 عندما أعلن إصابته بسرطان الحلق، ليس عن طريق الشرب والتدخين، ولكن من فيروس الورم الحليمي البشري.

الرجال ذوي البشرة البيضاء غير المدخنين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و55 عامًا هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الفم والبلعوم الناجم عن فيروس الورم الحليمي البشري هم أكثر عرضة أربع مرات من النساء لتطوير هذه السرطانات.

5. يمكنك إجراء اختبار فيروس الورم الحليمي البشري - لكن النتائج قد تكون مضللة

على الرغم من وجود طرق لاختبار بعض أنواع عدوى فيروس الورم الحليمي البشري على الأقل، فإن النتائج لا تخبرك دائمًا بالكثير عن مخاطر الإصابة بالسرطان.

غالبًا ما يتم حل عدوى فيروس الورم الحليمي البشري من تلقاء نفسها بفضل الاستجابة المناعية الطبيعية للجسم، ما يعني أنه قد تكون نتيجة الاختبار إيجابية فقط لتكتشف بعد سنوات قليلة أنه لم يعد لديك فيروس الورم الحليمي البشري على الإطلاق.