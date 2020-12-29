طريقة رجيم الـ17 يوماً لانقاص الوزن من دون حرمان 

تعتبر طريقة رجيم الـ17 يوماً من الطرق الفعالة التي يمكن الاعتماد عليها من اجل تخسيس الوزن وحرق الدهون التي تتجمع في البطن والارداف والذارعين وغيرها من مناطق الجسم. وقد ابتكرها الطبيب الاميركي مايك مورينو ويتبعها الكثير من سكان العالم. ويقوم رجيم الـ17 يوماً على تناول الاطعمة الصحية مع الحرص على منع الشعور بالجوع والحرمان. وهو يساعد على نسف الدهون العنيدة وعلى حرق الكثير من السعرات الحرارية في مدة قصيرة.

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يقوم رجيم الـ17 يوماً على عدد من القواعد التي يساعد اتباعها على خسارة عدد كبير من الكيلوغرامات الزائدة.

- تعتمد طريقة الرجيم على عامل المفاجأة للجسم. فهذا يساهم في حرق اكبر نسبة من الدهون.

- تقوم على تناول الاطعمة الصحية الخالية من السكر والدهون الضارة وعلى ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.

- يمكن بواسطتها خسارة الوزن بسرعة وهي تساهم من خلال 4 مراحل في تثبيت الوزن ومنع استعادة الكيلوغرامات التي تم التخلص منها.



مراحل الرجيم

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المرحلة الاولى من اليوم 1 الى 4

- يجب استهلاك 1200 سعرة حرارية يومياً.

- من المهم الامتناع عن تناول الاطعمة التي تحتوي على السكر.

- يجب التركيز على تناول المأكولات التي تعمل على تسريع عملية الهضم ومنها تلك الغنية بالالياف.

- من الضروري شرب كمية لا تقل عن 8 اكواب من الماء يومياً.

المرحلة الثانية او الايام من 5 الى 9

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- يمكن تناول المأكولات التي تحتوي على البروتين مثل الاسماك والدجاج شرط ان تكون خالية من الدهون.

- يجب التركيز على الخضار التي لا تحتوي على النشويات ومنها الفليفلة والكرفس والقرنبيط والثوم والخيار والخس والسبانخ والطماطم والبصل والأرضي شوكة والبقدونس.

- من المهم تناول انواع الفواكه التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر ومنها التفاح والتوت والبرتقال والخوخ.

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- يسمح هذا الرجيم في المرحلة الثانية بتناول كوبين من اللبن الزبادي الخالي من المواد الحلوة المضافة مع الفاكهة مرتين يومياً.

- من الممكن ايضاً ان يتم تناول حصة صغيرة من المواد الدهنية غير الضارة يومياً مثل الافوكادو مع الخضار. -

- يجب شرب السوائل ومنها 8 أكواب من الماء وكوبين من الشاي الاخضر او من اي خلاصة نباتية على ان تكون خالية من السكر.

المرحلة الثالثة من الايام 10 الى 14

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في هذه المرحلة يمكن تناول اطعمة تحتوي على الدهون المفيدة إلى جانب تلك منخفضة السعرات الحرارية. فهذا يساهم في تعزيز عملية الايض وفي تسريع نسف الدهون الضارة. وفي نهاية هذه المرحلة قد تتم خسارة ما يقرب من 6 كيلوغرامات من الوزن الزائد. ومن الاطعمة التي يسمح بتناولها السمك والدجاج الخالي من الدهون والمحار والافوكادو ومنتجات الحليب قليلة الدسم والارز المطهو على البخار والشوفان والفاصولياء والعدس والبطاطا والشوفان.



المرحلة الرابعة من اليوم 15 الى 17

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يمكن اضافة الوجبات الخفيفة الصحية في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية التي تتضمن لائحتها الدجاج الخالي من الدهون، السمك، المعكرونة، الارز المطهو على البخار، الكوسى، الفاصولياء، الفليفلة، الموز المشمش، الاجبان قليلة الدسم، البابايا، الكيوي، الاناناس، حليب الصويا او الموز، المانغا، الغوافة، الكيوي، الافندي اليوسفي. والافضل عدم استهلاك الاطعمة الجاهزة والمصنعة والعصائر الطبيعية والصناعية الغنية بالسكر.

ومن الضروري ممارسة رياضة المشي لمدة 40 الى 60 دقيقة من 4 الى 5 مرات اسبوعياً. ويساعد الالتزام بهذه القواعد التي يقوم عليها رجيم الـ17 يوماً على انقاص الوزن بطريقة فعالة من دون حرمان.

