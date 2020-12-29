شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه.. 3 علامات في العين مؤشر على الإصابة بسرطان الرئة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف خبراء بريطانيون عن أعراض تظهر في العين، يتم من خلالها تحديد الإصابة بسرطان الرئة، مشيرين إلى أن الإصابة بهذا السرطان يمكن الكشف عنها من خلال تشخيص حالة تدلي الجفون أو انخفاض حجم حدقة العين أوالرؤية المزدوجة.

وترتبط الأعراض التي تصيب العين بسرطان الرئة، الذي يبدأ عادة في الشعب الهوائية ثم ينتشر بسرعة إلى أجزاء أخرى من الجسم. وغالبا ما يتسبب في متلازمة “هورنر”، وهي اضطراب في الجهاز العصبي، وفقا لوكالة سبوتنيك نقلاً عن صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

وفي بعض الحالات، قد تسبب أورام سرطان الرئة تلفا للأعصاب، فمتلازمة “هورنر” تسبب أعراضا مرتبطة بالعينين، مثل تدلي الجفن أوتقليل حجم البؤبؤ، وغالبا ما تؤثر الأعراض على جانب واحد من الوجه.

ويحدث هذا النوع من سرطان الرئة عندما تنفصل الخلايا السرطانية عن الورم وتنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم عبر الدم أو الجهاز الليمفاوي، حيث تسبب نوبات وصداع وعدم وضوح للرؤية وصعوبة في النطق أيضا.