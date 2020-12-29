الفلبين تختبر لقاح "جونسون آند جونسون" ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافقت الفلبين على إجراء تجارب إكلينيكية على لقاح واق من مرض كوفيد-19 من إنتاج شركة جانسن التابعة لجونسون آند جونسون. وأكد رئيس إدارة الأغذية والعقاقير الفلبينية، رولاندو إنريكيه دومينجو، أن بلاده قد تبدأ التجارب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف أن إدارته ما زالت تعكف على تقييم تطبيقات تجارب المرحلة الأخيرة الخاصة بشركتي سينوفاك وكلوفر.

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