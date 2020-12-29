شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى الفواكة المجففة يتسبب فى اضطرابات المعدة ومشكلات الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتميز العديد من الأطعمة الصحية والفواكه الجافة بكونها بديلا صحيا للوجبات الخفيفة المقلية والدهنية، التي تعطي الجسم مناعة ضد بعض الأمراض، كما أن الفواكه المجففة تعمل على تقليل الكولسترول الضار في الجسم مما يساعد في تقوية صحة القلب وبالتالي الصحة الجنسية، لكن الإفراط في تناولها يمكن أن يكون له بعض الآثار الصحية الضارة الخطيرة، وفقا لموقع thehealthsite وهي:

مشاكل الجهاز الهضمي

الفواكه الجافة يمكن أن تسبب مشكلات في الجهاز الهضمي مثل التقلصات والانتفاخ وآلام البطن والإمساك والإسهال، بسبب الإفراط في تناول الألياف.



الجهاز الهضمى

تزيد الوزن

الفواكه الجافة غنية بالسعرات الحرارية ويمكن أن يؤدي الكثير منها إلى زيادة الوزن.



الوزن

مشاكل الأسنان

هذه الأطعمة اللزجة هي مصدر غني للفركتوز إلى جانب ذلك، تأتي أحيانًا مغطاة بسكر إضافي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسوس الأسنان لأن أجزاء منها قد تلتصق بأسنانك حتى بعد غسل فمك.



الاسنان

مرضى السكر

يمكن أن تمنحك ارتفاعًا فوريًا في مستويات السكر في الدم، لكنها تستنزف طاقتك من خلال التسبب في انهيار مستوى السكر بمجرد تلاشى النشوة.



مرضى السكر

الربو

زيادة تناول الفواكه المجففة، قد يؤدي إلى ظهور أعراض الربو، يمكن لثاني أكسيد الكبريت، الذي يستخدم لحفظ الفواكه الجافة، أن يسبب الحساسية وأعراض الربو إذا كان بكميات كبيرة.