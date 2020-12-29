سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة، مع زيادة الطلب.

وحسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي، ارتفعت أسعار اليورو، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه،فيما انخفض الجنيه الإسترليني.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، لدى المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وفي البنوك بلغ متوسط الدولار 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع، وفق مسح أجرته ”الخليج 365”، على الأسعار في 29 بنكا.

أعلى سعر للدولار

وهيمن سعر صرف 15.67 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع، في 17 بنكا، منها مصرف أبوظبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، وعودة، والمصرف العربي الدولي، والأهلي الكويتي، والمشرق.

كما ارتفع سعر الدولار الدولار في البنك الأهلي المصري( أكبر بنك حكومي)، إلى 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

تثبيت أسعار الفائدة

وأبقى البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بعد ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وثبت البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة عند 9.25% وسعر إيداع ليلة عند 8.25%، في أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2014.

وخفض المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال العام الجاري.

وأظهرت أرقام البنك المركزي نموا أوليا بنسبة 0.7% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2020، ارتفاعا من -1.7% في الربع الثاني من 2020، عندما فرضت مصر حظر تجول ليليا وإجراءات أخرى لاحتواء فيروس كورونا.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه على موقع البنك المركزي إلى 19.11 جنيه للشراء و19.239 جنيه للبيع.

بينما بلغ متوسط سعر صرف الإسترليني مقابل الجنيه 21.13 جنيه للشراء و21.27 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الريال السعودي، إلي 4.174 جنيه للشراء، و 4.201 جنيه للبيع.

كمازاد متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي إلي 4.264 جنيه للشراء، و 4.292 جنيه للبيع، وصعد سعر صرف الدينار الكويتي، إلى 51.229 جنيه للشراء و 51.688 جنيه للبيع.

وقال البنك المركزي المصري إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج زادت 1.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار في الربع الثالث من 2020.

وأضاف البنك أن التحويلات زادت في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في الشهر نفسه من 2019.