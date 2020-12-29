شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الشعور بالألم في زاوية العين.. أبرزها التهاب الجفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لألم العين مجموعة متنوعة من الأسباب ، بعضها قد يكون خطيرًا يمكنك الشعور بألم في العين في عدة مناطق مختلفة من عينك، في بعض الأحيان ، قد تشعر بالألم بالقرب من سطح عينيك، ما يسبب ألمًا حادًا أو إحساسًا حارقًا في أوقات أخرى ، قد تشعر به في الأجزاء العميقة من عينك وقد تشعر بألم أو خفقان، من الممكن أيضًا أن تشعر بألم موضعي في زاوية عينك وهناك عدة أسباب لذلك وفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE.

الأسباب المحتملة لألم في زاوية العينعدوى القناة الدمعية

تساعد الدموع على تليين وحماية سطح العين بمجرد قيامهم بعملهم، ويتم تصريف الدموع بعيدًا في ثقوب صغيرة في الزاوية الداخلية للعين ينتقلون في النهاية إلى القنوات الدمعية، وبعد ذلك يفرغون في أنفك، عندما يتم انسداد إحدى القنوات الدمعية، لا يمكن للدموع تصريفها بشكل صحيح يمكن أن يحدث انسداد القناة الدمعية بسبب عدوى، التغييرات المرتبطة بالعمر لدى كبار السن، التهاب من حالات مثل التهاب الملتحمة، إصابة أنفك، زيادات في أنفك، مثل الزوائد الأنفية أو الورم، انسداد خلقي، ما يعني أن الطفل يولد بانسداد في القناة الدمعية.

في بعض الأحيان، تتراكم الجراثيم حول القناة الدمعية المسدودة هذا يمكن أن يؤدي إلى عدوى تسمى التهاب كيس الدمع غالبًا ما يحدث التهاب كيس الدمع بسبب البكتيريا ، وعادةً ما تكون المكورات العنقودية .

الحمى

يمكن أن تساعد المضادات الحيوية عن طريق الفم في علاج العدوى البكتيرية قد يُطلب منك أيضًا وضع ضغط دافئ أو تدليك المنطقة المصابة برفق قد يوصى بإجراء عملية جراحية إذا كنت تعاني من عدوى متكررة.

التهاب الجفن

التهاب الجفن هو التهاب في جفونك التهاب الجفن الزاوي هو نوع من التهاب الجفن يؤثر على زوايا جفونك غالبًا ما تحدث بسبب عدوى بكتيرية.

الدمل

الدمل هي نتوء مؤلم يؤثر على جفنك وهو ناتج عن عدوى بكتيرية، عادة بسبب أنواع المكورات العنقودية يمكن أن تؤثر الضمادات على أي جزء من جفنك ، بما في ذلك المنطقة القريبة من زاوية عينك