تعرف على فوائد شرب الحليب بالشيكولاته بعد تمارين "الجيم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحليب بالشيكولاته من أفضل المشروبات المغذية لصحة الرياضيين لذا إذا كنت تتوجه إلى صالة الألعاب الرياضية، يجب أن تتناول هذا المشروب الصحي بعد التمرين، فهو مفيد لصحتك الجسدية بعدة طرق، في هذا التقرير نتعرف على أبرز فوائد الحليب بالشيكولاته بعد ممارسة الرياضة، بحسب موقع "life hack".

فوائد الحليب بالشيكولاته بعد ممارسة الرياضة1. يجدد المعادن في جسمك

يعمل الحليب بالشيكولاته مثل المشروبات الرياضية الشهيرة، حيث يعيد توازن مستويات المياه في جميع أنحاء الجسم، ويقي من الجفاف وحليب الشوكولاتة يحتوي في الواقع على البوتاسيوم، بدلًا من تناول تلك الأشياء السكرية، اشرب الحليب المخفوق بالموز والشوكولاتة بعد تمرين طويل.

2. سوف تحصل على البروتين

يوصي المتخصصون بتناول حوالي 13-25 جرامًا من البروتين بعد التمرين، ويتراوح محتوى البروتين في كوب واحد من حليب الشوكولاتة من حوالي 8-11 جرامًا.

يمكنك شربه بعد التمرين وخلال اليوم التالي للتمرين، لأن البروتين يساعد في إصلاح تلف العضلات الذي يمكن أن يحدث أثناء التدريبات.

يحتوي حليب الشوكولاتة على نوعين من البروتين؛ أحدهما سريع المفعول، والآخر يتم إطلاقه بشكل أبطأ طوال اليوم التالي يساعد شرب حليب الشوكولاتة بعد التمرين على تسريع وقت الشفاء، كما يساعد على بناء القدرة على التحمل.

3. يعزز طاقتك

يحتوي حليب الشوكولاتة على ما يتراوح بين 20 إلى 30 جرامًا من إجمالي الكربوهيدرات لكل وجبة، استهلاك الكربوهيدرات بعد التمرين يجدد مستويات الطاقة لذا ، فإن شرب حليب الشوكولاتة بعد التمرين سيساعد جسمك على تجنب الاحتراق علاوة على ذلك ، فإن الكربوهيدرات الموجودة في الشوكولاتة تغذي عضلاتك، بينما تجني أيضًا فوائد البروتين في الحليب.

4. ستحصل على فيتامين د

يحتوي كوب واحد من حليب الشوكولاتة على ثلث مدخولك اليومي الموصى به من فيتامين د ثبت أن فيتامين د يقوي عظامك وأسنانك ، كما أنه يساعد في منع مجموعة متنوعة من الأمراض.

يمكن أن يؤدي تناول فيتامين د بشكل صحي إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي ، وخاصة عند الأطفال علاوة على ذلك ، تقلل الجرعات اليومية من فيتامين د من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول والتصلب المتعدد وأنواع معينة من السرطان.

5. تجديد مستويات الكالسيوم لديك

إلى جانب فيتامين د، يحتوي حليب الشوكولاتة أيضًا على حوالي ثلث كمية الكالسيوم الموصى بها، وهو مفيد للعظام وكذلك يمكن أن يكون لزيادة تناول الكالسيوم تأثير إيجابي على ضغط الدم، والذي له فوائد عديدة قصيرة وطويلة المدى يؤدي الكالسيوم أيضًا إلى تحسين عمل العضلات.