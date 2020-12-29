شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فيتامينات تساعدك لمواجهة الشيخوخة وتحميكى من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمر جسم المرأة بعدة تغييرات في كل عمر، سواء كان ذلك خلال سنوات المراهقة أو سنوات الإنجاب أو سنوات الشيخوخة، فإن متطلبات العناصر الغذائية في كل مرحلة أمر بالغ الأهمية، قد يؤدي نقص العناصر الغذائية الأساسية في الجسم إلى مشاكل تتعلق بمرض السكري، وصحة العظام، وصحة القلب والأوعية الدموية، ودورات الحيض، والولادة، لذلك هناك 5 طرق عناصر غذائية أساسية لصحة المرأة، وفقًا لموقع timesnownews وهي:

الحديد

إن نقص الحديد عند النساء شائع لأن حوالي 70 % من إجمالي كمية الحديد الموجودة في الجسم، يوجد في خلايا الدم الحمراء، يؤدي فقدان الدم إلى انخفاض مستويات الحديد في الجسم، هذا يجعل النساء عرضة لنقص الحديد بسبب الدورة الشهرية، قد يتطور هذا إلى فقر الدم الحديد مهم لأنه يساعد في نقل الأكسجين إلى الأنسجة، وتكوين بعض الهرمونات، والنمو، وتشمل المصادر الطبيعية للحديد التي يمكنك غرسها في نظامك الغذائي وأسلوب حياتك الدجاج والمكسرات والمأكولات البحرية والفاصوليا والسبانخ والتوفو وما إلى ذلك.



فيتامين الحديد

الكالسيوم

هذا العنصر الغذائي مهم في الحفاظ على صحة العظام والقلب والعضلات، يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم في الجسم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وهشاشة العظام، وتشمل المصادر الطبيعية للكالسيوم التي يمكنك غرسها في نظامك الغذائي وأسلوب حياتك الحليب والبامية والسبانخ واللفت والجبن والسردين.



الكالسيوم

فيتامينات ب

ضرورية للمرأة أثناء الحمل، يساهم بشكل كبير في توليد الخلايا. يمكن أن يؤدي نقص حمض الفوليك أيضًا إلى فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك لدى النساء لأنه يساعد أيضًا في تكوين خلايا الدم الحمراء، تشمل المصادر الطبيعية لفيتامينات ب التي يمكنك غرسها في نظامك الغذائي وأسلوب حياتك البيض والتونة والجبن والدجاج والسلمون والحليب.



فيتامينات ب

المغنيسيوم

هو أحد العناصر الغذائية المهمة لحمل صحي، يساعد المغنيسيوم في تعزيز الأداء الفعال للأعصاب والعضلات، ورسم مستويات صحية لضغط الدم وسكر الدم، وتخليق البروتين، تشمل المصادر الطبيعية للمغنيسيوم التي يمكنك غرسها في نظامك الغذائي ونمط حياتك الأفوكادو والسبانخ والمكسرات وبذور اليقطين والشوكولاتة الداكنة وما إلى ذلك.



المغنيسيوم

الكولين

هذه المغذيات مهمة للحفاظ على السلامة الهيكلية للخلايا. علاوة على ذلك، فهو يساعد في تخليق مادة كيميائية تسمى الأسيتيل كولين. هذا مهم لتنظيم التحكم في العضلات والذاكرة والمزاج، تشمل المصادر الطبيعية للكولين التي يمكنك غرسها في نظامك الغذائي وأسلوب حياتك البروكلي والبيض والقرنبيط والسلمون وزيت فول الصويا.