شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة السباحة لكبار السن فوق الـ55 تحميك من أمراض القلب.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة حديثة نشرت في موقع independent، عن أهمية ممارسة السباحة في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، نظرًا لأهمية التمارين المائية خاصة لكبار السن الذين يتجاوز أعمارهم 55 عاما، في الحفاظ على لياقتهم الصحية دون حدوث مضاعفات جانبية على المفاصل.

وأشارت الدراسة إلى أن التمارين التي تعتمد على الماء لها العديد من الفوائد فى تحسين التوازن والحركة، وتسهم أيضا في إعادة التأهيل لمرض الشرايين المحيطية، حيث تضيق الشرايين في الساقين والمعدة والذراعين والرأس، كما أنها تسهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لكبار السن وتحسين صحة قلبهم.

وتوصلت الدراسة الى أن ممارسة السباحة والرياضيات المائية 4 مرات أسبوعيًا يسهم في حماية قلبك من العديد من الأمراض وتساعدك في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وتحسين كفاءة بطانة الوريد الداخلي (البطانة) للأوردة الصغيرة والشرايين الكبيرة، التي تنعكس على صحة القلب.

وتبين أيضًا أن ممارسة السباحة تزيد من إنتاج أكسيد النيتريك في الجسم، الذى يعد عنصرا أساسيا للحفاظ على وظيفة البطانة في كل من الأوردة الصغيرة والشرايين، فكلما زاد إنتاج أكسيد النيتريك، كلما ساعدك ذلك على زيادة كفاءة عمل الشرايين والأوردة الصغيرة بشكل أفضل.

وقالت الدراسة أن ممارسة السباحة والرياضة المائية بوجه عام تكون خيارًا مهمًا عن التمارين الأخرى التي قد ينتج عنها اأما واجهادا بالمفاصل، نظرا لأن الآثار التي تنتج عن ممارسة التمارين المائية أقل خطرًا على المفاصل من غيرها.