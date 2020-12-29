شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب وراء زيادة وزنك في الشتاء وكيفية تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما لاحظت أنه خلال أشهر الشتاء يزداد وزنك حتى لو كنت تقوم بجميع أنشطتك اليومية كما اعتدت من قبل، حيث يجلب فصل الشتاء معه مجموعة من المخاوف الصحية فلا يقتصر الأمر على ظهور البرد والأنفلونزا والتهاب المفاصل والجلد وأمراض الجهاز التنفسي، بل يؤدي أيضًا إلى تقلبات الوزن، ووفقًا لدراسة، يميل الكثير من الناس إلى اكتساب 3 إلى 5 كيلوجرامات خلال فصل الشتاء، في هذا التقرير نتعرف على أبرز أسباب زيادة الوزن في الشتاء وطرق تجنبها، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

5 أسباب تزيد وزنك في الشتاء وكيفية تجنبها

انخفاض مستوى النشاط البدني

مع بداية الطقس البارد، يميل الناس إلى قضاء المزيد من الوقت في المنزل، وينخفض ​​مستوى نشاطنا البدني علاوة على ذلك ، يتخطى الكثير من الناس روتينهم النشط مثل المشي والركض ولا تحرق السعرات الحرارية التي تستهلكها، والتي في النهاية يتم تخزينها في الجسم على شكل دهون.

للبقاء نشطًا في هذا الموسم، ابحث عن صديق للجري أو المشي يوميًا، يمكنكما أن تحافظا على تحفيز بعضكما البعض والبقاء نشطين بدنيًا.

الاضطراب العاطفي الموسمى (اكتئاب الشتاء)

يؤثر موسم الشتاء بشدة على مزاجنا، يؤدي نقص ضوء الشمس إلى إصابة العديد من الأشخاص بالاضطراب العاطفي الموسمي (SAD)، وهو نوع من الاكتئاب السريري يؤدي هذا غالبًا إلى الإفراط في تناول الطعام، وخيارات الطعام السيئة، ونمط حياة أكثر استقرارًا. بمرور الوقت ، قد يزداد وزن الشخص للتغلب على هذه المشكلة، حاول قضاء بعض الوقت في ضوء الشمس كلما أمكن ذلك.

تناول الأطعمة السريعة

مع الانخفاض في درجة الحرارة، نتعامل دائمًا مع الأطعمة الثقيلة والدافئة يساعد الطعام الدافئ على رفع درجة حرارة الجسم وتحسين مزاجنا أيضًا لكن وجود الأطعمة المحملة بالكربوهيدرات والدهون الزائدة لها مخاطرها.

لتجنب زيادة الوزن، ابحث عن بدائل صحية مثل الحساء الصافي بدلاً من الحساء الدسم وحاول أيضًا أن تحافظ على نشاطك لحرق السعرات الحرارية الزائدة.

الجفاف

تناول كمية كافية من الماء ضروري للحفاظ على وزن صحي حتى القليل من الجفاف يمكن أن يحاكي الشعور بالجوع، مما يجعلك تصل إلى الطعام في الشتاء حاول شرب 2-3 لترات من الماء يوميًا للحفاظ على وزن صحي.

مشاكل الهرمونات

قد يواجه الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري والغدة الدرقية تحديًا حقيقيًا في هذا الموسم تخرج الهرمونات عن السيطرة بشكل عام مع تغير الموسم.

يمكن للهرمونات غير المتوازنة أن تجعل الناس يأكلون أكثر أو توقف تقدمهم في فقدان الوزن احصل على فحص منتظم للتأكد من أن هرموناتك تحت السيطرة وقد يقوم طبيبك بتغيير أدويتك إذا لزم الأمر.