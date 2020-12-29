مصر: اعتماد اللقاح الصيني والإعلان الرسمي خلال ساعات

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، الاثنين، أنه تم اعتماد اللقاح الصيني في مصر، وسيعلن ذلك رسميا خلال ساعات.



وكشفت عن خطة للحكومة لتوزيع لقاح كورونا بعد انتهاء اختباره الأسبوع المقبل. وأعلنت في لقاء مع قناة "العربية"، عن وجود موقع إلكتروني للتسجيل لمن يرغب في تلقي اللقاح.

الوزيرة المصرية قالت إنه من المتوقع أن يسجل شهر ديسمبر زيادة في عدد الإصابات والوفيات بكوفيد-19، وأشارت إلى أن الأعداد المعلنة رسميا لا تعكس الحقيقة على الأرض، وهذا ما يحدث بالعالم أجمع، وأن ما يُعلن رسميا هي الأعداد التي تم تسجيلها فقط.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110436 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة فى بيانها اليومى، أنه تم تسجيل 1359 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 جديدة.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 133900 حالة من ضمنهم 110436 حالة تم شفاؤها، و 7466 حالة وفاة.

من جهته، أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الأحد، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمُناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس، حيث تم التأكيد على إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.