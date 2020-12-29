اعرف فوائد تقليل تناول اللحوم الحمراء فى نظامك الغذائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يسبب مشاكل صحية عديدة مثل: أمراض القلب والنقرس وغيرها، وبصفة عامة، يعد اختيار اللحوم البيضاء مثل الدواجن أو الخيارات النباتية أفضل للعيش بأسلوب حياة صحي، في هذا التقرير نتعرف على فوائد تقليل تناول اللحوم الحمراء في نظامك الغذائي، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

ما هي اللحوم الحمراء؟

يتم تصنيف اللحوم على أنها إما بيضاء أو حمراء بناءً على كمية الميوجلوبين الموجودة في عضلات الحيوان الميوجلوبين هو بروتين موجود في اللحوم ينتج لونًا أحمر عند تعرضه للأكسجين.

اللحوم الحمراء هي لحوم الثدييات وتشمل فئة الماشية وهي لحم الضأن ولحم العجل ولحم البقر.

اختر قطع اللحم قليلة الدهن وركز على طرق الطهي الجاف، مثل الخبز أو الشوي أو الشواء أو التحميص أو السلق أو القلي بالهواء.

كم مرة يجب أن تأكل اللحوم الحمراء؟

حاول الحد من تناول اللحوم الحمراء إلى حصة واحدة إلى حصتين في الأسبوع، أي 170 جراماً أو أقل في الأسبوع. إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، فمن المستحسن الحد من تناول اللحوم الحمراء إلى أقل من أو يساوي 85 جراماً في الأسبوع.

فوائد اللحوم الحمراء

تحتوي اللحوم الحمراء في الواقع على العديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها جسمك.

يمكن أن تكون اللحوم الحمراء مصدرًا جيدًا للبروتين وفيتامينات ب والحديد والزنك لكن يجب عدم الإفراط في تناولها واختيار قطع اللحوم الأقل ضرراً.

اضرار اللحوم الحمراء

إليك 3 أسباب لتقليل اللحوم الحمراء:

-يحتمل أن تكون مسببة للسرطان صنفت إحدى الدراسات اللحوم المصنعة على أنها من المستوى الأول من المواد المسرطنة، ووضعها في نفس فئة السجائر والكحول.

صنفت المنظمة اللحوم الحمراء على أنها من المستوى 2 أ - مادة مسرطنة محتملة نظر هذا التقرير في معدلات الإصابة بسرطان القولون بينما ارتبط اتباع نظام غذائي غني بالألياف والفواكه والخضروات بتقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون.

-صحة القلب والأوعية الدموية:أظهرت البيانات مرارًا وتكرارًا أن اللحوم الحمراء مرتبطة بارتفاع نسبة الكوليسترول ، وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يرتبط استهلاك كميات أقل من اللحوم أيضًا بانخفاض معدلات السمنة لدى الأطفال والبالغين.

-التكلفة العالية: اللحوم تكلف أكثر بكثير من البروتينات النباتية مثل الفول والمكسرات يمكن أن يوفر استبدال وجبة واحدة من آكلات اللحوم بوجبة نباتية أكثر من دولار واحد لكل شخص.

ويعتبر النظام الغذائي النباتي الذي يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب والبقوليات والمكسرات مثاليًا، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط ​، والتي تشمل أيضًا الأسماك واللحوم البيضاء الأخرى أكثر فائدة.

الأشخاص الذين لا يأكلون اللحوم الحمراء (أو يحدونها بشكل كبير) يستهلكون عمومًا سعرات حرارية أقل ودهونًا أقل ويقل لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة.