هل يجب ارتداء الكمامة في المنزل ومع أقاربك وأصدقائك؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي من أهم النصائح للوقاية من فيروس كورونا عندما نكون خارج المنزل، حيث يساعد هذا في تقليل خطر الإصابة بنسبة 50% تقريبًا، ولكن ماذا عندما تكون في المنزل محاطًا بالأصدقاء والعائلة.. هل من المهم ارتداء كمامة؟.. هذا ما نتعرف على إجابته في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

هل يجب عليك ارتداء كمامة في المنزل؟

يعتقد الكثير من الناس أن ارتداء كمامة مع الأشخاص الذين تعرفهم وفي المنزل قد يبدو وكأنه مبالغة، لكن الأمر ليس كذلك، فمع تخفيف قواعد الإغلاق، بدأ الناس في التحرك بحرية وزيارة أصدقائهم وعائلاتهم، وهو ما كانوا يتجنبونه من قبل، لكن وفقًا للخبراء فأنت فقط بأمان حول الأشخاص الذين يعيشون معك في نفس المنزل وكلما قابلت آخرين، يجب عليك ارتداء قناعك.

هذا لأنك أنت وأفراد أسرتك ربما اتخذتم جميع الاحتياطات اللازمة للبقاء آمنين، لكن لا يمكنك التأكد من كل قريب أو أي شخص آخر من الضيوف والأصدقاء.

بدلاً من افتراض أي شيء، من الأفضل أن تأخذ سلامتك بين يديك، من المهم ارتداء قناع عند دخول شخص لا يعيش معك إلى منزلك يجب عليك حتى أن تطلب من الشخص الآخر بأدب أن يفعل الشيء نفسه.

ارتداء الكمامة عند الاعتناء بشخص مريض

إذا أصيب شخص ما في منزلك بفيروس كورونا، فمن المهم ارتداء قناع طوال الوقت قد لا يتشاركون في نفس المساحة وقد يكونون محصورين في غرفته، ولكن يجب أن تهتم من جانبك.

خطر الإصابة بالعدوى مرتفع في الأماكن المغلقة، خاصة في حالة سوء التهوية يمكن للفيروس أن يبقى في الهواء لساعات يزيد من خطر العدوى.

في أوقات أخرى يجب عليك ارتداء قناع

لقد دخلنا موسمًا ينتشر فيه البرد والإنفلونزا كثيرًا في كل منزل المشكلة أن أعراض البرد والإنفلونزا تتداخل مع أعراض فيروس كورونا لذلك ، قد يكون التمييز بينهما صعبًا جدًا في البداية.

إذا لاحظت أي أعراض متعلقة بهذه المشاكل الصحية ولم تكن متأكدًا مما إذا كان الجو باردًا أم فيروس كورونا ، فمن الأفضل ارتداء قناع لحماية نفسك.

يُنصح أيضًا بالعزل الذاتي لبضعة أيام حتى الوقت الذي لا تعرف فيه ما الذي تتعامل معه يمكن أن يؤدي اتخاذ الاحتياطات المبكرة إلى حماية أفراد الأسرة الآخرين من الإصابة بالمرض.

متى يجب ارتداء الكمامة؟

وفقًا لتوصية مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يجب على أي شخص يبلغ من العمر عامين أو أكثر ارتداء قناع في الحالة التالية:

-في الأماكن العامة أو المزدحمة

-حول الأشخاص الذين لا يعيشون في منزلك

-عند رعاية شخص مريض بكوفيد -19

-إذا كنت مريضًا بفيروس كورونا أو تعتقد أنك مصاب به.