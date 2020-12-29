شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر الإفراط من المضادات الحيوية.. مسبب رئيسى لمرض السيلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضرار جديدة للمضادات الحيوية على صحة الإنسان، بعد أن كانت أكثر شيوعًا كمسكنات للآلام، فقد كشفت دراسة حديثة عن أن الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية يؤدى إلى ارتفاع حالات "السيلان الشديد" وقد يصبح غير قابل للعلاج.

أوضحت الدراسة التى نشرها موقع thehealthsit: أنه على الرغم من أن المضادات الحيوية رائعة في علاج الالتهابات البكتيرية بمرور الوقت، إلا أنها أصبحت بلا فاعلية ضد الميكروبات المسببة للمشاكل المرضية، وقد يؤدى الإفراط فيها إلى الإصابة بمرض السيلان. فقد شككت الدراسة فى مضاد زيثرومايسين أو أزيتروميسين ‏وهو مضاد حيوي من مجموعة الماكروليد يُستخدم لعلاج عدد من البكتيريا، أنه قد يفقد فاعليته ويزيد من مرض السيلان بدلا من علاجه.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، "قد يصبح السيلان أكثر مقاومة للعلاجات الموصى بها مثل أزيثروميسين".

ما هو مرض السيلان الفائق؟

مرض السيلان هو عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي تسببها بكتيريا تسمى النيسرية البنية يطلق عليه أيضًا اسم المكورات البنية، ويمكن أن ينتقل عن طريق سوائل الجسم في شكل إفرازات، يتكاثر الكائن الحي بشكل جيد في الأجزاء الدافئة والرطبة من الجهاز التناسلي مثل المهبل والرحم وعنق الرحم وقناتي فالوب ومجرى البول لكل من الرجال والنساء، ومن المعروف أيضًا أنه ينمو في الفم والحلق والعينين والشرج.

أعراض مرض السيلان

تشير الدراسات إلى أن بعض الأشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض لمرض السيلان، ولهذا السبب يظل أحد أكثر الأمراض المنقولة جنسيًا التي لا يتم تشخيصها بشكل جيد ومع ذلك ، فإن فترة حضانة المرض هي 2-14 يومًا بعد التعرض.

أكثر الأعراض شيوعًا بين النساء هو الشعور بالحرقان أثناء التبول وزيادة كمية الإفرازات المهبلية والنزيف المهبلي بين فترات الدورة الشهرية. غالبًا ما يتم الخلط بين أعراض مرض السيلان عند النساء والتهاب المسالك البولية أو التهاب المهبل. احصل على التشخيص للتأكد.

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لدى الرجال الشعور بالحرقان الشديد أثناء التبول. تشمل الأعراض الأخرى إفرازات بيضاء أو خضراء من القضيب، قد يعاني بعض الرجال من ألم وتورم الخصية.

بصرف النظر عن الأعراض المذكورة، قد يعاني كل من الرجال والنساء أيضًا من أعراض مثل الإفرازات الشرجية أو الحكة في الفم الشرجي أو التقرح أو النزيف أو حركات الأمعاء المؤلمة

منظمة الصحة العالمية أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية لعلاج فيروس كورونا قد تسبب في انتقال العدوى