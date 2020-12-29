شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الهند لاحتواء السلالة الجديدة من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة تايمز ناو نيوز الهندية الإخبارية عن خطة السلطات الصحية فى دلهى للتعامل مع تطورات السلالة الجديدة لكورونا فى البلاد، فى ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

أوضحت الشبكة أن المركز الوطني الهندى لمكافحة الأمراض قام في أعقاب انتشار طفرة متغيرة لفيروس كورونا بتشكيل اتحاد للمراقبة الجينية للمراقبة المختبرية والوبائية للسلالات المنتشرة من فيروس السلالة الجديدة في الهندباسم:INSACOG

وأضافت الشبكة أن تشكيل اتحاد مراقبة الجينوم، عمل على أخذ وتحليل عينات ومسحات من العائدين من المملكة المتحدة في المختبرات الهندية، بالإضافة إلى تشديد احتواء الفيروس المتحور من خلال تدابير مثل التباعد الاجتماعي، ونظافة اليدين، وارتداء الأقنعة وأيضًا الاستمرار فى خطة وطنية لإنتاج وتطوير لقاح فعال مضاد لفيروس كورونا المستجد وتغيراته.

رحلة اكتشاف متغير فيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الهندية إن 5% من الحالات الإيجابية لـ كورونا التى تم اكتشافها فى بعض الولايات، سيتم اختبارها من أجل مرفة وقياس مدى تسلسل الجينوم الكامل (WGS) كجزء من الإستراتيجية التي تم وضعها لاكتشاف واحتواء المتغير المتحور، كما اجتماع فرقة العمل الوطنية (NTF) بشأن كورونا بشأن هذه القضية.

المراقبة الجينية المحسنة لـ فيروس كورونا للعائدين في المملكة المتحدة

من جهة أخرى دعا المجلس الهندي للبحوث الطبية إلى استخدام اثنين أو أكثر من المقايسات الجينية لاختبار فيروس كورونا، لقطع الطريق على أى خطأ فى اكتشاف الحالات المصابة بالسلالة الجديدة باستخدام استراتيجية الاختبار الجديدة.

متغير كورونا تتم مراقبة الموقف بشكل استباقي

وأوضحت وزارة الصحة الهندية أنه تم وضع إستراتيجية اختبار جميع الركاب الذين وصلوا إلى مختلف المطارات المحلية من المملكة المتحدة وفقط بعد توفر نتيجة اختبار RT-PCR، يُسمح للركاب السلبيين بالخروج من المطارات.

بخلاف ذلك- بحسب خطة الوزارة يتم وضع جميع الركاب الذين تم اختبارهم إيجابياً تحت العزل المؤسسي وإرسال عيناتهم لتسلسل الجينوم الكامل (WGS)، ويسمح للحالات الإيجابية بمغادرة العزلة المؤسسية وفقًا لبروتوكول الإدارة الحالي.