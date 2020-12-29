شكرا لقرائتكم خبر عن متوهميش نفسك.. اعرفي أسباب الحمل الكاذب وأعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الحمل الكاذب من المشكلات الصحية والنفسية التي تعانى منها العديد من النساء، خاصة أنه لم يتم تحديد سبب طبى حاسم حول تلك الحالة المرضية، التي أرجعها المختصين إلى أنها عوامل نفسية تتركز في زيادة الرغبة في الإنجاب والحمل، طبقًا لما ورد في تقرير نشر في موقع Webmd.

وذكر التقرير أيضًا أن من أسباب الحمل الكاذب، أن المرأة التي تعانى من تأخر الانجاب والعقم تلجأ الى التفكير الدائم لرغبتها الشديدة بالحمل، خاصة في ظل تكرار الإجهاض أو انقطاع الطمث، لذا فإن الجسم يستجيب لرغبة المرأة في الإنجاب، وينتج عن ذلك الشعور ببعض علامات الحمل مثل انتفاخ البطن وتضخم الثديين تصل الى الشعور بحركة الجنين داخل رحم الأم.

وأوضح التقرير أن المرأة تفسر تلك الإشارات على أنها حمل، ما يؤدى الى إفراز لهرمونات بمستويات مرتفعة مثل ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين والبرولاكتين التي تؤدى الى الشعور بأعراض الحمل الفعلية.

1.انقطاع الدورة الشهرية

2. انتفاخ البطن

3. تضخم وألم الثديين، تغيرات في الحلمتين، وربما إنتاج الحليب.

4. الشعور بالغثيان والقىء

5.الشعور بحركة الجنين

6.زيادة الوزن

وأكد التقرير أن تلك الأعراض قد تستمر لبضعة أسابيع وقد تصل الى 9 أشهر وحتى لعدة سنوات.

وينقسم علاج الحمل الكاذب الى قسمين ابرزها المسببات النفسية التي تعطى للمرأة استجابات تؤدة الى إفراز العديد من الهرمونات المتعلقة بالحمل والانجاب، لذا يكون العلاج من خلال تنظيم الدورة الشهرية من خلال جرعات هرمونية.