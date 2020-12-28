شكرا لقرائتكم خبر عن في فصل الشتاء.. 4 عوامل تسبب زيادة الوزن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أوضحت دراسة حديثة، أن الكثير من الناس يكتسبون من ثلاثة إلى خمسة كيلوغرامات خلال فصل الشتاء، للعديد من الأسباب.

ومن أسباب زيادة الوزن في الشتاء ما يلي:

–الاضطراب العاطفي الموسمي

يؤثر موسم الشتاء بشدة على مزاجنا. يؤدي نقص ضوء الشمس إلى إصابة العديد من الأشخاص بالاضطراب العاطفي الموسمي (SAD)، وهو نوع من الاكتئاب السريري. هذا غالبًا ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، واللجوء لخيارات الطعام السيئة. للتغلب على هذه المشكلة، حاول قضاء بعض الوقت في ضوء الشمس كلما أمكن ذلك.

–الأطعمة الدسمة

مع الانخفاض في درجة الحرارة، نلجأ دائمًا للأطعمة الثقيلة والدافئة. يساعد الطعام الدافئ على رفع درجة حرارة الجسم وتحسين مزاجنا أيضًا. لكن وجود الأطعمة المحملة بالكربوهيدرات والدهون الزائدة لها مخاطرها. لتجنب زيادة الوزن، ابحث عن بدائل صحية مثل الحساء الصافي بدلاً من الحساء الدسم. حاول أيضًا أن تحافظ على نشاطك لحرق السعرات الحرارية الزائدة.

–الجفاف

إن تناول كمية كافية من الماء ضروري للحفاظ على وزن صحي. في الصيف نعوض السوائل التي نفقدها بتناول المزيد من الماء، أما في الشتاء قد نغفل عن تناول كميات كافية من الماء، مما يؤدي إلى الإصابة بالجفاف الذي يجعلنا نشعر بالجوع وتناول المزيد من الطعام. ينصح الخبراء بتناول 2-3 لترات من الماء يوميًا للحفاظ على وزن صحي.

–مشاكل هرمونية

قد يواجه الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري والغدة الدرقية تحديًا حقيقيًا في هذا الموسم. تخرج الهرمونات عن السيطرة بشكل عام مع تغير الموسم.

يمكن للهرمونات غير المتوازنة أن تجعل الناس يأكلون أكثر . احصل على فحص دوري للتأكد من أن هرموناتك تحت السيطرة.