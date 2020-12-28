روسيا تختبر عقارا جديدا لكورونا بالأجسام المضادة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس معهد جماليا الروسي، الإثنين، إن بلاده ستجري في العام الجديد تجارب على عقار جديد بالأجسام المضادة لمرض كوفيد-19.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر جينسبرج مدير المعهد، الذي طور "سبوتنيك في" أول لقاح روسي ضد الفيروس، إنه يأمل في أن تبدأ التجارب في خريف عام 2021.



وأضاف: "نحتاج إلى تطوير هذا العقار باستخدام عدة تقنيات في نفس الوقت، وهو ما يجري عمله الآن".

وتطلب روسيا من مرضى فيروس كورونا التبرع ببلازما الدم الغنية بالأجسام المضادة لإجراء الأبحاث.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خضع للعلاج بمجموعة أجسام مضادة تجريبية من إنتاج شركة ريجينيرون بعد إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق من العام.

والأجسام المضادة بروتينات يفرزها الجهاز المناعي تلتصق وتحيد الفيروسات الغازية للجسم.