اليابان تكتشف أول إصابة كورونا بسلالة جنوب أفريقيا الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت اليابان، الاثنين، اكتشاف أول حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المنتشرة في جنوب أفريقيا.

وقالت الحكومة اليابانية إنها رصدت، الاثنين، حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا، وذلك في أول واقعة من نوعها ببلد رصد أيضا أكثر من 12 إصابة بسلالة أخرى للفيروس تنتشر بوتيرة سريعة في بريطانيا.



وقالت وزارة الصحة إن امرأة في الثلاثينيات من العمر كانت قد وصلت إلى اليابان في 19 ديسمبر كانون الأول ثبتت إصابتها بالسلالة الجديدة.

وقالت السلطات في جنوب أفريقيا إن السلالة الجديدة قد تكون سبب الارتفاع الأخير في معدلات الإصابة بالفيروس في البلاد.