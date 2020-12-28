الأردن يكشف عن حصته من لقاح فايزر ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الأردن، الاثنين، عن حصته من حجوزات جرعات لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، الإثنين، أنّ بلاده حجزت مليون جرعة من لقاحات فايزر-بيونتيك ضد كوفيد-19، مؤكدا أنّ الدفعات الأولى ستصل نهاية كانون الثاني/يناير أو مطلع شباط/فبراير المقبل.



وقال الوزير في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن "مليون جرعة من لقاح كورونا المستجد ستصل المملكة على دفعات من شركة فايزر-بيونتيك".

وأوضح أن "المملكة ستستقبل أولى دفعات هذه اللقاحات في شهر كانون الثاني/يناير أو مطلع شهر شباط/فبراير المقبل".

وأكد عبيدات أن المملكة تعمل على تأمين لقاحات "لأكثر من 20 بالمئة (من السكان البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة)، أي ما يكفي مليونين و200 ألف مواطن".

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية مطلع الشهر الحالي أنها وقعت اتفاقا مع فايزر-بيونتيك للتزود باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ومع "كوفاكس"، وهي آلية وضعتها منظمة الصحة العالمية تهدف الى تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19.





واشارت الى أنها تجري اتصالات مع "استرازينيكا" و"جونسون آند جونسون" من أجل الحصول على لقاحات منهما أيضا.

وقال وزير الصحة إن "الوزارة ستوزع ثلاجات تحفظ (اللقاحات) بدرجة حرارة 80 تحت الصفر في 20 مركزا صحيا معتمدا للتطعيم في محافظات المملكة كافة خلال أسابيع".

وكان عبيدات صرح الشهر الماضي بأن اللقاحات ستكون مجانية للأردنيين والمقيمين على أراضي المملكة.

وأطلق الأردن، الخميس، موقعا إلكترونيا لتسجيل أسماء الراغبين بتلقي اللقاح، شرط أن يكونوا من العاملين في الكوادر الصحية أو يعانون من أمراض مزمنة أو ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاما.

وسجل الأردن حتى الآن 289 ألفا و748 إصابة مؤكدة بالفيروس و3778 وفاة. وأعلن وزير الصحة الأحد تسجيل المملكة أول إصابتين بفيروس كورونا المتحوّر لدى زوجين أردنيين وفدا من بريطانيا.

واتخذ الأردن منذ أشهر جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد حيث يفرض حظر تجول ليلي في عموم المملكة من الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي حتى السادسة صباحا، فيما يفرض حظر تجول شامل كل يوم جمعة.

ويستمر إغلاق الجامعات والمدارس ويتواصل التعليم من بعد فيما تحظر حفلات الزفاف ومجالس العزاء.

وافتتح الأردن أربع مستشفيات ميدانية خلال الأسابيع الماضية في مناطق مختلفة مخصصة لاستقبال مرضى كوفيد-19.