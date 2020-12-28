اسم محمد يتصدر أسماء المواليد الأكثر شعبية في بريطانيا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 ديسمبر 2020 10:44 مساءً - مع نهاية عام حافل بأحداث غير متوقعة على العالم بأسره، فكل شيء لم يعد طبيعيا وكل أسرة واجهت الكثير من التحديات والأزمات. ومع كل هذه الضغوط والقلق والترقب الذي يعيشه العالم إلا أن الحياة مستمرة. فلا تزال الأسر تستقبل مواليد جدد وتحتفل.

جمعنا لك هنا من موقع بيبي سنتر البريطاني أكثر الأسماء شعبية لعام 2020 للمواليد الأولاد والبنات، وقد كانت المفاجأة بان أسم محمد قد تصدر لائحة الأولاد على مدار عدة سنوات:

- أكثر أسماء الأولاد شعبية لهذا العام: محمد

- أكثر أسماء البنات شعبية لهذا العام: صوفيا

الاسم الأكثر شعبية

ذكر الموقع أيضا بعض الأسماء التي استوحاها الأهل من جائحة كورونا وقد ارتبط بعضها ببرامج تلفزيونية معية او الوضع العام أو بأقوال وحكم أو الطبيعة التي بقيت الملاذ الوحيد لاستجمام الناس والخروج في الأماكن المفتوحة.

الأسماء كالتالي مع ترجمتها ومعانيها:

- روزي - نوع من الورود

- ليلي - نوع من الورود

- سكاي أو سما

- هوب أو أمل

- دينا

- تايغر أو فهد

- نوح

- آدم

- آسيا

- روبي