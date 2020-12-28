بريطانيا تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت بريطانيا، الإثنين، رقما قياسيا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ظل انتشار سلالة جديدة للفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت، الاثنين، 41385 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت بوابة إحصاءات فيروس كورونا الحكومية إنها سجلت 357 وفاة جديدة.

وقالت إيفون دويل، المديرة الطبية في الصحة العامة بإنجلترا: "هذا المستوى المرتفع من الإصابات يثير قلقا متزايدا في وقت تشهد فيه المستشفيات أضعف حالاتها".



وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون ومستشاروه العلميون إن سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا تنتشر بوتيرة سريعة داخل البلاد لكنهم استبعدوا أن تكون أشد فتكا من السلالة المعروفة.