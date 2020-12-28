لقاحات الغرب تحولكم إلى قرود.. حرب كورونا بين روسيا وأوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتحول سباق اللقاحات شيئا فشيئا إلى ما يمكن تسميته بحرب اللقاحات بين الدول المنتجة لها على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

فقد قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إن وسائل‭‭ ‬‬إعلام روسية نشرت معلومات كاذبة عن لقاحات فيروس كورونا الأوروبية والأمريكية في دول ترغب موسكو في بيعها لقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد للفيروس.



وقال بوريل في منشور "تتم السخرية من مطوري اللقاحات الغربية علنا في وسائل إعلام روسية متعددة اللغات تسيطر عليها الدولة، ما أفضى في بعض الحالات إلى مزاعم سخيفة بأن اللقاحات ستحول الناس إلى قردة".

ومضى قائلا "مثل هذه الروايات موجهة، كما هو واضح، إلى دول ترغب روسيا في بيعها لقاح ’سبوتنيك في’" مضيفا أن هذه التحركات تهدد الصحة العامة وسط جاحة كوفيد-19.

ولم يقدم المسؤول أمثلة محددة.

ونفت موسكو مرارا مثل هذه الاتهامات وقالت إن (سبوتنيك في) مستهدف بحملة تشويه مدعومة من الخارج.