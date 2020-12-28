تركيا تسجل 257 وفاة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت تركيا، الاثنين، 257 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 20135 وفاة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 15197 حالة في الفترة ذاتها، مما يزيد مجمل الإصابات منذ ظهور الجائحة إلى مليونين و162775 حالة.

وفرضت أنقرة عزلا عاما في عطلات نهاية الأسبوع وحظر تجول خلال أيام العمل للحد من تفشي المرض.

وسيفرض حظر على الأتراك كذلك من الساعة 9 مساء يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول حتى 5 صباح 4 يناير/ كانون الثاني.

ومن المقرر أن تتسلم تركيا الشحنة الأولى من لقاح شركة سينوفاك الصينية المضاد لفيروس كورونا قبل يوم الخميس، وذلك بعد تأجيل تسليم الشحنة يومين.

واتفقت تركيا على شراء 50 مليون جرعة من اللقاح، وكانت تتوقع الحصول على الشحنة الأولى، وهي 3 ملايين جرعة، الاثنين.

وستشتري تركيا أيضا 4.5 مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتك مع خيار شراء 30 مليون جرعة أخرى لاحقا.