المغرب يسجل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل المغرب، الاثنين، 950 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وكشفت معطيات وزارة الصحة المغربية أن الحصيلة الجديدة ترفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 433029 حالة في المغرب.

وأكدت الوزارة المغربية تسجيل 32 وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 7272 حالة. ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية في التحاليل المختبرية، قد بلغ 3971379 منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب؛ في 2 مارس الماضي. وأعلنت الوزارة عن 1515 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 399575 حالة.

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