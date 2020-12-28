القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت فنلندا، الإثنين، إنها سجلت أول إصابات بالسلالة الجديدة لكورونا التي تبدو أنها أكثر عدوى، بعد ظهورها في بريطانيا، وجنوب إفريقيا
وأكدت مختبرات علم الفيروسات في مستشفى هلسنكي الجامعي، وجامعة هلسنكي، تسجيل إصابة لدى 3 ركاب عادوا إلى فنلندا في يومي 18 و19 كانون أول/ديسمبر الجاري.
وأعلن هذا النبأ، الاثنين، وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة الفنلندية والمعهد الفنلندى للصحة والرعاية ومنطقة مستشفى جامعة هلسنكي.
وتم تشخيص 2 من المسافرين بالسلالة التى اكتشفت في البداية في بريطانيا، بينما تم تشخيص الثالث بالسلالة المكتشفة في جنوب إفريقيا.
وتم التأكيد على أن الحالات الثلاث المؤكد إصابتها بالسلالات الجديدة، وجميعها في جنوبي فنلندا، بصحة جيدة وتم عزلها.
كانت هذه تفاصيل خبر فنلندا تسجل أول 3 إصابات بسلالة كورونا الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.