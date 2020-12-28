فنلندا تسجل أول 3 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت فنلندا، الإثنين، إنها سجلت أول إصابات بالسلالة الجديدة لكورونا التي تبدو أنها أكثر عدوى، بعد ظهورها في بريطانيا، وجنوب إفريقيا

وأكدت مختبرات علم الفيروسات في مستشفى هلسنكي الجامعي، وجامعة هلسنكي، تسجيل إصابة لدى 3 ركاب عادوا إلى فنلندا في يومي 18 و19 كانون أول/ديسمبر الجاري.



وأعلن هذا النبأ، الاثنين، وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة الفنلندية والمعهد الفنلندى للصحة والرعاية ومنطقة مستشفى جامعة هلسنكي.

وتم تشخيص 2 من المسافرين بالسلالة التى اكتشفت في البداية في بريطانيا، بينما تم تشخيص الثالث بالسلالة المكتشفة في جنوب إفريقيا.

وتم التأكيد على أن الحالات الثلاث المؤكد إصابتها بالسلالات الجديدة، وجميعها في جنوبي فنلندا، بصحة جيدة وتم عزلها.