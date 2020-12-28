شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تطلق حملة تطعيم وهمية ضد فيروس كورونا للتدريب على الحقن الفعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الهند حملة تطعيم وهمية لفيروس كورونا لمدة يومين، تهدف إلى اختبار نظام توصيل اللقاح في الهند والخدمات اللوجستية الأخرى بدأت الرحلة التي تستغرق يومين لتنفيذ الجولة الجافة، وهي أكبر برنامج تحصين شامل في تاريخ البلاد في أربع ولايات أندرا براديش، جوجارات، البنجاب، وآسام، وفقًا لتقرير لصحيفة time now news.

ما هو التجريب الكامل للتطعيم ضد فيروس كورونا؟

التشغيل الجاف أو التشغيل التدريبي هو عملية اختبار يتم فيها التخفيف عن قصد من آثار الفشل المحتمل إنه الاختبار الكامل للنظام الذي يتضمن (محاكاة / التمثيل الوهمي) جميع مكونات العملية ولكن يتم إجراؤه قبل التسليم إلى المستخدمين النهائيين الفعليين

وبرنامج التطعيم في الهند، والذي سيكون واحدًا من أكبر البرامج في العالم نظرًا لحجم السكان الهائل، يحتاج إلى التحقق من وجود ثغرات محتملة في إدارة أي أحداث سلبية محتملة بعد ترتيبات التحصين والتخزين البارد والنقل ، وإدارة الحشود في مواقع الجلسات بمسافة مادية مناسبة وما إلى ذلك.

قالت وزارة الصحة في بيان سيمكن هذا التمرين من التعبئة والاختبار الشامل لعملية التطعيم ضد فيروس كورونا باستثناء اللقاح وتحديد التحديات والإرشاد الطريق إلى الأمام قبل التنفيذ الفعلي بما في ذلك التحسينيات التي قد تكون مطلوبة في عملية التلقيح.

ما الذي سيتم فعله في الجولة الجافة للتطعيم ضد فيروس فيروس كورونا؟

سيتم إجراء تمرين التلقيح الوهمي في مقاطعتين في كل منطقة من الولايات الأربع أندرا براديش وجوجارات والبنجاب وآسام، في عملية ستراقبها الحكومة المركزية عن كثب ، سيخوض المشاركون 55 خطوة محاكية مهمة:

ستتلقى كل منطقة اللقاح الوهمي لـ 100 مستفيد من أقرب مستودع، سيتم تتبع درجة الحرارة خلال رحلة اللقاح من المستودع إلى موقع التطعيم، سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة مسبقًا إلى المستفيدين مع ذكر اسم القائم بالتطعيم ووقت التطعيم، بعد محاكاة إعطاء اللقاح ، سيجلس كل مستفيد لمدة 30 دقيقة، في حالة حدوث حدث ضار ، سيتم تتبع إدارتها من خلال الخادم المركزي.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم اتباع ممارسات مكافحة العدوى في الموقع لمنع انتقال الفيروس التاجى كل هذا سيتم مراقبته ومراقبته وأخذ بعين الاعتبار من قبل اللجنة المركزية لمراقبة التجريب.