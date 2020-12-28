شكرا لقرائتكم خبر عن معهد أمصال الهند يطلق اللقاح الأول للالتهاب الرئوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن معهد أمصال الهند عن إطلاق اللقاح الأول ضد الالتهاب الرئوي في الهند وتمت تسميته بلقاح المكورات الرئوية المقترن، وأكد أدار بوناوالا، الرئيس التنفيذي للمعهد أنه أول لقاح يصنع في الهند لحماية الأطفال من مرض الالتهاب الرئوي وهو أيضًا أكثر لقاح الالتهاب الرئوي تكلفة في العالم بأسره، وأضاف أن اللقاح مصمم خصيصًا لحالات الالتهاب الرئوي المبلغ عنها في الهند.

ووفقًا لتقرير صحيفة time now news قال الدكتور هارش فاردان، الذي أطلق اللقاح بحضور فريق المعهد إن "اللقاح لن يفيد أطفال الهند فحسب، ولكن بمساعدة اليونيسف والوكالات الصحية الأخرى، سيتمكن الأطفال من جميع أنحاء العالم من الحفاظ على سلامتهم وصحتهم باستخدام هذا اللقاح".

في الأسبوع الماضي، أفيد بأن اللقاح تم تطويره، وسيتم إطلاقه قريبًا في حين أن الهند لديها إمكانية الوصول إلى لقاحات الالتهاب الرئوي، فمن المرجح أن يكون اللقاح المطور محليًا أرخص بكثير من اللقاحين الأجانب المستخدمين تُستخدم اللقاحات التي تنتجها شركة فايزر و GlaxoSmithKlineحاليًا في الهند للتحصين ضد الالتهاب الرئوي.

منحت هيئة تنظيم الأدوية في الهند في يوليو موافقة السوق على لقاح المكورات الرئوية متعدد السكاريد المتقارن، بعد مراجعة بيانات المرحلة 1 و2 و3 من التجارب السريرية التي قدمتها الشركة التي يقع مقرها في بيون.

معهد أمصال الهند هو أيضًا شركة الأدوية التي تختبر وتنتج لقاح أكسفورد أسترا زينيكا لفيروس كورونا برز اللقاح باعتباره المرشح الأوفر حظًا في السباق، خاصة في الهند ومن المرجح أن تتم الموافقة عليه للاستخدام الطارئ في البلاد قريبًا.