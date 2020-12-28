7 أطعمة ومشروبات أساسية لتنقية الجسم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 ديسمبر 2020 07:09 مساءً - بعد الانتهاء من موسم الأعياد والاحتفالات وما يأتي معها من الحلويات والاطعمة الدسمة، تحتاج أجسامنا للأطعمة والمشروبات التي تنقيها من السموم بعد أيام من تناول الاطعمة الغير صحية، لإعادة التوازن للجسم.

ويعتبر تخليص الجسم من السموم أهم الإجراءات التي يجب علينا القيام بها، خاصة مع نهاية موسم أعياد الميلاد واحتفالات العام الجديد، وفيما يلي 7 من الأطعمة والمشروبات لتنقية الجسم من السموم، كما يمكنك تناولها لموازنة السعرات الحرارية الإضافية التي اكتسبتها خلال عيد الميلاد.

المياه

يساعد شرب ما لا يقل عن 6-8 أكواب من الماء يوميًا على طرد السموم من الجسم، وإذا بدت كمية 6-8 أكواب من الماء العادي أكثر من اللازم، فيمكن تحضير ماء الديتوكس عن طريق نقع الخيار والنعناع والليمون في الماء.

الأطعمة المطهية بالمنزل

يجب أن تكون هذه الأولوية رقم واحد للشهر التالي على الأقل بعد احتفالات العام الجديد، ففي الغالب، تأتي معظم الأطعمة الاحتفالية محملة بالزيت والملح الإضافي والنشا والسكر، وقد تكون هذه الأطعمة لذيذة ولكنها ليست دائمًا الخيار الأكثر صحة.

ولهذا، فمن الضروري تناول الأطعمة المطهية بالمنزل بالإضافة إلى تخصيص بعض الوقت لممارسة الرياضة؛ من أجل التخلص من السموم بشكل صحيح بعد موسم الأعياد.

البطاطا الحلوة

هذا بديل رائع للبطاطس العادية، البطاطا الحلوة مليئة بالبيتا كاروتين الذي يعزز جهاز المناعة ويمنح الجسم الطاقة التي يحتاجها مع زيادة معدل الأيض.

الزبادي غير المحلى

أضف الزبادي غير المحلى إلى وجباتك وامنح جسمك بروبيوتيك طبيعيا. يمكنك إما إقرانه مع غدائك أو تناوله كوجبة خفيفة، والزبادي له فوائد طبية عديدة، حيث يوفر البروتين والكالسيوم والفيتامينات D و B6 و B12 والريبوفلافين والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

الأسماك الزيتية

تحتوي أسماك المياه الباردة مثل السلمون والماكريل والسردين على دهون جيدة تقلل الالتهاب وتعزز وظائف المناعة، وتحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد على زيادة التمثيل الغذائي.

الخضروات الخضراء

الشتاء هو الوقت المثالي لتناول تلك الخضروات الخضراء، لذا، يجب تضمين اللفت والبروكلي والميثي والسبانخ والخس في نظامك الغذائي، كونه غنيا بالألياف ويحتوي على الإنزيمات التي تساعد على تحسين الهضم.

الفواكه الموسمية

يعتبر التوت والجوافة والبرتقال والأناناس مصادر رائعة للفيتامينات، وتولد الحرارة لتساعدك على الشعور بالدفء خلال موسم البرد، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة وتساعد في تقوية المناعة.