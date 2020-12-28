شكرا لقرائتكم خبر عن أغذية ومشروبات يفضل تجنبها في حالة الإصابة بنزلات البرد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح دكتور عبدالعزيز العثمان، ‏‏أستاذ واستشاري التغذية السريرية، بتجنب تناول بعض الأطعمة والمشروبات خلال فصل الشتاء خاصة لمن يعاني من نزلات البرد والإنفلونزا.

وتشمل هذه الأغذية والمشروبات:

1- اللحوم المعلبة والمخللات والأغذية المحفوظة لما قد تسببه من زيادة المحتوى الميكروبي .

2- البهارات والتوابل والأغذية الحريفة (الفلفل الحار والأسود والشطة وغيرها)

3-المشروبات الباردة

4- الوجبات السريعة والمشروبات الغازية حتى ولو كانت غير بارد

5- الأجبان ومنتجات الحليب في الأيام الثلاثة أو الأربعة من الإصابة حيث تكون طبقة سميكة تساعد على نمو البكتيريا في الحلق

6- تجنب الوجبات الكبيرة

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