شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تستعد لمنح 200 مليون جرعة أخرى للقاح كورونا للاتحاد الأوروبى سبتمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بدء التطعيم الشامل للقاح كورونا فى الاتحاد الأوروبى، قال متحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم، إن توزيع 200 مليون جرعة أولية من لقاح كورونا الذي طورته شركتا فايزر وبيوانتك في أنحاء الاتحاد الأوروبي سيكتمل بحلول سبتمبر، وذلك وفقا لما ذكره موقع رويترز Rueters

يؤكد الجدول الزمني المطول، الذي لم يكن معروفًا من قبل، أن الكتلة، التي يبلغ عدد سكانها 450 مليون نسمة، ستحتاج إلى لقاحات من موردين آخرين لتسريع التطعيمات ضد فيروس كورونا الجديد.

وقال الموقع، بدأت معظم دول الاتحاد الأوروبي في تلقيح العاملين في مجال الرعاية الصحية، والأشخاص المعرضين للخطر يوم الأحد بلقاح فايزر، وهو اللقاح الوحيد المصرح به حتى الآن في التكتل الذي يضم 27 دولة، ويتطلب نظامًا من جرعتين.

وقال المتحدث في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني "من المقرر الانتهاء من توزيع 200 مليون جرعة كاملة بحلول سبتمبر 2021."

وأضاف أن المحادثات جارية للاتفاق على تسليم 100 مليون جرعة أخرى وهي اختيارية بموجب العقد المبرم مع الشركتين.

وقال المتحدث إن معظم عقود التوريد التي اتفق عليها الاتحاد الأوروبي مع صانعي لقاحات كورونا تتوقع أن تكتمل غالبية عمليات التسليم بحلول نهاية العام المقبل.

وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات شراء مسبقة مع شركة فايزر Pfizer وBioNTech و استرازينيكا AstraZeneca وجونسون آند جونسون وJohnson & Johnson ومودرنا Moderna وسانوفى Sanofi وكيورفاك CureVac لما يقرب من 2 مليار جرعة.

وأضاف الموقع، أنه من المقرر أن يتخذ منظم الأدوية في الكتلة قرارًا بشأن الموافقة المحتملة على لقاح مودرنا في 6 يناير، وقال إنه قد يتلقى طلبات للحصول على الموافقة من أسترازينيكا وجونسون آند جونسون في الربع الأول من العام المقبل.

وذكرت المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنه بموجب بعض العقود المتفق عليها، يمكن أن تبدأ عمليات التسليم الأولى بحلول مارس.