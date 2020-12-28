مستشفى في أبوظبي يجري عملية لزراعة أول قرنية صناعية بالإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى جراحون في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" جراحة لزراعة أول قرنية اصطناعية في الإمارات لاستعادة نظر أحد المرضى.

وتعد القرنية الجزء الصافي من العين، الذي يبدو وكأنه نافذة تشبه القبة، تحمي العين، وتساعد عدستها على تركيز الضوء للرؤية.



وهذا الجزء الحيوي من العين قد تصيبه غشاوة، أو تلف، بسبب مرض يصيب العين، أو جرح، ينتج عنه فقدان البصر، أو العمى، وللتغلب على هذه المشكلة، تستبدل جراحات زراعة القرنية نسيجاً مأخوذاً من أحد المتبرعين، بالقرنية التالفة، وبذلك تستعيد العين نظرها، أو يتحسن تحسناً ملحوظاً.

وكانت عمليات زراعة القرنية تجرى، على مدى سنوات عديدة، بزراعة قرنية مأخوذة من متبرع بشري، غير أن بعض المرضى ممن يعانون من أمراض حادة في القرنية، أو في سطح العين، قد لا يكونون مرشحين لهذه الطريقة التقليدية من الزراعة، لأن القرنية المزروعة، في مثل تلك الحالة، لن تلبث أن تستسلم سريعاً للمرض، أو يرفضها الجسم، وبذلك لا تقدم أي تحسن للحالة.

وتعطي جراحات زراعة القرنية الاصطناعية، وهي الجراحات المعروفة باسم رأب القرنية البديلي، هؤلاء المرضى أملاً جديداً لاستعادة نظرهم، فالقرنية الاصطناعية تصنع من مواد حديثة، ومن ثم لا تعتريها غشاوة البصر، ولا يرفضها جسم المريض.

وقال الدكتور صامويل نافون، رئيس قسم أمراض الجزء الأمامي من العين، وأمراض القرنية وعيوب البصر الانكسارية بمعهد العيون في مستشفى "كليفلاند كلينيك أبوظبي": "جراحات زراعة القرنية الاصطناعية هي جراحات مصممة لمن صارت الحالة المرضية لعيونهم متقدمة جداً، لأن حالتهم هذه لن ترشحهم للجراحات العادية، واستعمال قرنية اصطناعية يعني أن الجسم لا يستطيع أن يهاجم الزراعة، ولا أن يرفضها ، فيبقى مركز العين صافياً، وهذا يمنح المريض نافذة جديدة على العالم".

وأشار إلى أنه أثناء العملية، يستأصل الأطباء قرنية المريض المصابة، ويضعون مكانها قرنية اصطناعية من 3 أجزاء، هي شريحة من التيتانيوم، وقرنية اصطناعية صافية، وحلقة مستديرة من نسيج مأخوذ من أحد المتبرعين، لضمان ثباتها في مكانها.

وأضاف: "نحن نعطي المريض قرنية جديدة، قرنية لا يرفضها الجسم، وحول هذه القرنية نستخدم نسيجاً مأخوذاً من متبرع بشري، نتوقع أن يرفضه جسم المريض، ولكن ليس لهذا أي أثر على المريض، ولا على رؤيته، فهذا النسيج لا يوضع في ذلك الموضع إلا لضمان بقاء القرنية الجديدة في مكانها الذي زرعت فيه".

ومن الحالات التي يتطلب فيها المريض إجراء جراحة زراعة قرنية بالطريقة التقليدية حالات العدوى، والجروح، والقرنية المخروطية، وهي حالة تشيع في منطقة الخليج، أكثر من أي منطقة أخرى من العالم، فعندما تفشل زراعة القرنية بالطريقة التقليدية، أو عندما يكون سطح العين به عطب، فقد تحقق جراحات زراعة القرنية الصناعية نجاحا أفضل، كما بينت الدراسات.

ويقدم معهد العيون في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" للمرضى أفضل وأحدث أنواع التصوير الشعاعي، والعمليات الجراحية وعمليات الليزر.

ويوفر المعهد علاجات طبية وجراحية، بدءا من تصحيح النظر بالليزر " بما فيها الليزك والسمايل - LASIK and SMILE" إلى حالات العيون الخطيرة، بما فيها التهاب العنبية، واضطرابات العين لدى مرضى السكري، في كل من البالغين والأطفال.