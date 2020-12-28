مشكلة في بلجيكا تؤخر وصول لقاح كورونا لـ8 دول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن تسليم لقاح كورونا إلى 8 دول بما فيها إسبانيا، سيتأخر قليلا بسبب مشكلة لوجستية بمصنع فايزر في بلجيكا.

وذكرت الوزارة في بيان، الإثنين: "أخبرت شركة فايزر، إسبانيا أنها تبلغت الليلة الماضية من مصنعها في بورس (بلجيكا) بتأخير الشحنات إلى 8 دول أوروبية، بما في ذلك إسبانيا، بسبب مشكلة في عملية التحميل والإرسال"، دون تحديد الدول السبع الأخرى المتضررة.



وأكدت المجموعة، بحسب البيان، للوزارة أن "الوضع تمت تسويته بالفعل" لكن "التسليم التالي للقاحات سيتأخر بضع ساعات وسيصل إلى إسبانيا الثلاثاء في 29 ديسمبر/ كانون الأول لمتابعة حملة التلقيح في جميع أنحاء البلاد".

ورداً على سؤال حول هذا التأخير، أوضح وزير الصحة الإسباني، سلفادور إيلا، أنها مشكلة "تتعلق بالتحكم في درجة الحرارة" وأنه "تم حلها على ما يبدو".

وكان من المقرر أن تستلم إسبانيا، الإثنين، 350 ألف جرعة من اللقاح الذي صنعته مختبرات "فايزر/بيونتك".

وتتوقع إسبانيا في الأشهر الثلاثة المقبلة استلام 350 ألف جرعة أسبوعياً.

وبعد أقل من أسبوع من إعطاء الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر للقاح "فايزر"، بدأت غالبية الدول الأوروبية حملات التطعيم ضد وباء كوفيد-19، الأحد، على خطى العديد من البلدان الأخرى.