لبنان يحجز مليوني جرعة من لقاح "فايزر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، عن حجز بلاده 2 مليون جرعة من لقاح "فايزر"، تكفي 20% من اللبنانيين.

وجاء إعلان "حسن" بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، وقال: "بتوجيه ودعم من الرئيس، السلطة الصحية أخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح فايزر، وأخذنا الإذن بالتفاوض لإمكان إدخال بعض التعديلات على العقد".

وأوضح: "الخطوة التي قمنا بها اليوم يجب أن تكون موقع ثقة لأنها مبنية على معطيات طبية موثوقة، وقمنا بحجز ما يقارب مليوني جرعة لقاح، وهي تكفي لـ 20 % من اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية".

ولفت إلى أن "المعطيات من مراكز الأبحاث تؤكد أن لقاح فايزر يغطي الطفرة المستجدة، وما أثبت حتى اليوم أن السلالة الجديدة ليست أكثر فتكا.. ونشدد على عدالة التوزيع وضمان جودة اللقاح وأُطمئن الجميع أنه سيكون هناك شفافية ومواكبة لتحقيق الأهداف التي نسعى إليها".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، الأحد، أن لبنان سيحصل في فبراير/شباط المقبل على أول دفعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من شركة "فايزر- بايونتيك".

ويأتي هذا القرار في ظل تسجيل لبنان أرقاما مرتفعة من الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، لا سيما مع عودة الحياة إلى طبيعتها تقريبا، وقد أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، الأحد، تسجيل 1754 إصابة جديدة بكورونا في لبنان و15 حالة وفاة، ما رفع عدد الإصابات التراكمي إلى 106181 حالة منذ فبراير/شباط الماضي.