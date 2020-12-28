وزير الصحة الإسرائيلي: تطعيم 379 ألفا بلقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة الإسرائيلي يولي ادبشتاين، أن 379 ألف مواطن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا منذ انطلاق عملية التطعيم قبل أسبوع.

وتستمر عملية التطعيم في إسرائيل بوتيرة عالية حيث تأمل وزارة الصحة الإسرائيلية تطعيم 100 ألف مواطن يوميا.



وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الإثنين، في تصريح تلقته ”الخليج 365” عن "وفاة مسن بعد وقت قصير من تلقيه لقاح كورونا".

وقالت إن "مسنًا، 75 عامًا، من شمالي البلاد، يعاني من أمراض في القلب، والذي كان قد أصيب أيضا بنوبات قلبية في الماضي، تلقى تطعيم كورونا هذا الصباح إلا أنه توفيّ بعد وقت قصير في منزله بعد تلقيه التطعيم".

وأعلن مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، حيزي ليفي، تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع برئاسة رئيس وحدة الأمان في وزارة الصحة.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن "حملة التطعيمات للكورونا مستمرة كما هو معتاد"، ونقلت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية" تأكيدا بعدم وجود صلة بين اللقاح ووفاة المسن.

وتستمر عملية التطعيم بالتوازي مع الارتفاع في أعداد الإصابات ما قاد إلى قرار الحكومة الإسرائيلية فرض الإغلاق المشدد بدءا من يوم الأحد، ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنها سجلت 3498 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت في تصريح تلقته ”الخليج 365”: "بلغ عدد مرضى الكورونا في البلاد 403538 إصابة حتى صباح الإثنين، بينهم 3226 وفاة ".

وتابعت وزارة الصحة: "ومن مجمل الإصابات هناك 590 وصفت حالتهم خطيرة و 144 موصولاً بجهاز التنفس الاصطناعي، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 35591".

وكان أوفير جندلمان، الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال في تغريدة على"تويتر"، الإثنين: " يتم تطعيم حوالي مئة ألف مواطن يوميا".

وأضاف:" إسرائيل هي بطلة العالم في التطعيم ومن المتوقع أنها ستكون الدولة الأولى في العالم التي ستخرج من أزمة كورونا وتعود إلى الحياة الطبيعية".

ويزيد عدد سكان إسرائيل عن 9 ملايين نسمة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها ستطعم مجانا كل من يزيد عمره عن 16 عاما ومع البداية بمن هم فوق 60 عاما، والتطعيم في إسرائيل ضد فيروس كورونا اختياريا وليس إجباريا.