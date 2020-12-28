تعاون إماراتي سعودي.. مستشفى فقيه الجامعي الذكي يبدأ العمل في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون ومجموعة فقيه للرعاية الصحية بدء مستشفى فقيه الجامعي الذكي استقبال المرضى.

ومن المقرر أن يكون الافتتاح الرسمي لجميع أقسام مستشفى فقيه الجامعي الذكي في دبي؛ الذي تمَّ إنجازه باستثمارات تعادل 1.5 مليار درهم، ويمتد على مساحة مليون قدم مربعة، مطلع عام 2021.



ويضم المستشفى المجهز بأحدث الأجهزة الطبية الذكية 5 مراكز للتميّز الطبي، تتخصص في السكري والغدد الصماء، والعضلات والعظام والمفاصل، وطب الطوارئ، وطب الأمراض الصدرية والرئوية، وطب القلب.

ويوظف مستشفى فقيه الجامعي الذكي، الذي تصل قدرته الاستيعابية حتى 350 سريرا، الخبرات الطبية والأبحاث الأكاديمية في مختلف خدماته، التي يقدمها للمرضى والمراجعين بالاعتماد على التقنيات الذكية.

وتعتمد التقنيات الذكية بالمستشفى على كل المؤشرات الحيوية ومعطيات الملفات الطبية لكل مريض لتوفير الرعاية الصحية التخصصية، التي يحتاج إليها بحسب حالته.

ويوفر المستشفى أيضاً الكوادر المؤهلة والتجهيزات المتقدمة المطلوبة لزراعة الأعضاء، إضافة إلى إحدى أكبر وحدات العناية المركّزة في فئتها في المنطقة، والتي تضم قدرة استيعابية تصل حتى 60 سريرا، و12 غرفة عمليات متكاملة، تم تطويرها في ألمانيا، ويتم تجميعها في واحة دبي للسيليكون.





من جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، إن مدن المستقبل الذكية تتجه نحو تطويع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتسهيل حياة البشر، والارتقاء بجودة الحياة بكل جوانبها.

وأضاف أن العالم يشهد اليوم نموا غير مسبوق في تطور التكنولوجيا وتطبيقاتها في مختلف القطاعات الحيوية لمستقبل الإنسان، وفي مقدمتها الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن مستشفى فقيه الجامعي الذكي، يعد الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات.

وأكد أن المستشفى يمثّل أحدث الإضافات النوعية إلى مشهد الرعاية الصحية المتكاملة في واحة دبي للسيليكون.

وأعرب عن سعادته بانضمام هذا المجمع الطبي المتكامل إلى مجموعة العيادات الشاملة والمختبرات والمراكز الطبية ومؤسسات الرعاية الصحية، التي تخدم مجتمع دبي والواحة.





بدوره، قال الدكتور مازن فقيه، رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة مستشفى الدكتور سليمان فقيه: "يقدم مستشفى فقيه الجامعي بواحة دبي للسيليكون حصيلة عقود من الخبرات الطبية التخصصية ومنظومة رعاية صحية سبّاقة في العديد من التخصصات ضمن منشأة ذكية وحديثة. ونحن سعداء بمباشرة استقبال المرضى والمراجعين تمهيداً للافتتاح الرسمي للمستشفى مطلع العام 2021".

وتعد فقيه للرعاية الصحية، أحد أبرز وأكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية وفي منطقة الشرق الأوسط.