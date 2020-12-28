8 وفيات و640 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا بتسجيل 640 إصابة جديدة و8 وفيات، وشفاء 680 حالة، خلال 24 ساعة.
وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، الإثنين، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 203 إصابات و561 حالة شفاء، فيما لم تسجل أية حالات وفاة.
وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 98 ألفًا و913 شخصا، بينهم 27 ألفًا و710 حالات نشطة، ووفاة 1440 شخصًا.
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